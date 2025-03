Tra primavera alle porte e l’ultima domenica di Carnevale

Marzo è arrivato, portando con sé il profumo della primavera e giornate che pian piano si allungano. Ma prima di lasciarci alle spalle l’inverno, c’è ancora un ultimo festoso appuntamento da celebrare: l’ultima domenica di Carnevale!

Se i dolci tradizionali di questo periodo sono spesso legati alla frittura, oggi voglio proporvi un’alternativa più leggera, senza rinunciare alla golosità. Soffici e profumati, i dolci di questa raccolta sono perfetti per festeggiare con gusto, ma con meno sensi di colpa. Ideali per chi vuole concedersi un momento di dolcezza senza appesantirsi, questi dessert saranno la coccola perfetta per chiudere il Carnevale e dare il benvenuto a marzo con leggerezza e buonumore. Accendete il forno e lasciatevi ispirare!

Rotolo di Carnevale che fa crock

Ingredienti

Per la pasta biscotto:

– 4 uova

– 120 g di zucchero

– 120 g di farina 00

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia (o scorza di limone grattugiata)

– ½ bustina di lievito per dolci

– 1 pizzico di sale

– 2 cucchiai di latte

– 50 g di codette di zucchero colorate

Per la farcitura:

– 250 g di mascarpone

– 150 ml di panna fresca da montare

– 60 g di zucchero a velo

Per decorare:

– Zucchero a velo

– Codette di zucchero colorate Procedimento

Preriscalda il forno a 180°C e fodera una teglia (30×40 cm) con carta forno. In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il latte, la vaniglia e un pizzico di sale. Incorpora la farina setacciata con il lievito, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Versa l’impasto nella teglia e livellalo con una spatola. Cospargi la superficie con le codette di zucchero. Inforna per 10-12 minuti, fino a quando sarà dorato e soffice al tatto. Sforna la pasta biscotto e capovolgila su un canovaccio pulito. Stacca delicatamente la carta forno e arrotola il dolce su se stesso con l’aiuto del canovaccio. Lascialo raffreddare completamente.Monta la panna con lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia. A parte, lavora il mascarpone fino a renderlo cremoso, quindi incorporalo delicatamente alla panna montata. Srotola delicatamente la pasta biscotto e spalma la crema in modo uniforme. Arrotola nuovamente, avvolgilo nella pellicola e lascialo riposare in frigo per almeno 1 ora. Prima di servire, spolverizza con zucchero a velo e aggiungi altre codette di zucchero colorate per un tocco carnevalesco.

Ciambella Mascherina golosa

Ingredienti

– 3 uova

– 180 g di zucchero

– 250 g di farina 00

– 120 ml di latte

– 100 ml di olio di semi

– 1 bustina di lievito per dolci

– 1 cucchiaino di estratto di vaniglia

– 2 cucchiai di cacao amaro

– 1 pizzico di sale

Per la glassa

– 150 g di zucchero a velo

– 2-3 cucchiai di succo di limone

Per decorare

– Codette colorate

Procedimento

Monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’olio a filo, poi il latte e l’estratto di vaniglia, mescolando delicatamente. Incorpora la farina setacciata con il lievito e il pizzico di sale, amalgamando bene. Dividi l’impasto in due parti. In una aggiungi il cacao amaro setacciato e mescola bene. Versa l’impasto bianco in uno stampo da ciambella (imburrato e infarinato), poi aggiungi l’impasto al cacao a cucchiaiate. Con uno stecchino fai dei movimenti circolari per creare l’effetto variegato. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti. Fai la prova stecchino prima di sfornare. Lascia raffreddare completamente prima di sformarla. Mescola lo zucchero a velo con il succo di limone fino a ottenere una glassa fluida ma non troppo liquida. Versa la glassa sulla ciambella e cospargi subito con le codette colorate per un effetto festoso.

Torta Arcobaleno di Carnevale

Una torta scenografica, coloratissima e super golosa, perfetta per sorprendere grandi e piccini durante le feste di Carnevale!

Ingredienti

-1 pan di Spagna già pronto da 6 uova

Per la farcia

– 250 g di mascarpone

– 200 ml di panna fresca da montare

– 3 cucchiai di zucchero a velo

– 100 g di crema spalmabile alla nocciola

Per la copertura

– 250 g di panna montata zuccherata

– Codette colorate q.b.

Per la decorazione

– Marshmallow

– Lecca-lecca

– Donuts glassati

– Caramelle gommose

Procedimento

Monta la panna ben fredda e tienila da parte. In un’altra ciotola, lavora il mascarpone con lo zucchero a velo fino a ottenere una crema liscia. Incorpora delicatamente la panna montata. Aggiungi la crema spalmabile alla nocciola e mescola con movimenti delicati. Taglia il pan di Spagna in tre strati. Spalma la crema su ogni strato e sovrapponili. Ricopri l’intera torta con uno strato sottile di panna montata per sigillarla. Cospargi tutta la superficie con le codette colorate. Disponi i donuts glassati in modo armonioso sulla parte superiore. Aggiungi i marshmallow e le caramelle gommose lungo il bordo. Inserisci i lecca-lecca in posizione verticale per un effetto scenografico. Lascia riposare la torta in frigo per almeno un’ora prima di servirla, in modo che i sapori si amalgamino e la decorazione si stabilizzi.

Raffaella D’Andrea