Cosa mettere nel cesto per la scampagnata del 25 aprile?

Tempo di scampagnate che siano a mare,in montagna o a mare non importa,basta godersi l’aria aperta con tante cose buone da mangiare e nel rispetto più assoluto dell’ ambiente. Usiamo tovaglie di stoffa, facilmente lavabili e contenitori in vetro riutilizzabili.

Lenticchie in vasetto con salmone, cetrioli e paprika Per 2 persone INGREDIENTI 1 barattolo di lenticchie 1cetriolo 100 gr.di salmone selvaggio Zenzero 50 gr di rucola 1 cucchiaino di paprika 1 cucchiaino d’olio evo Fate cuocere al vapore per qualche minuto il salmone. Fate a pezzetti il salmone, tagliate a rondelle il cetriolo e lavate e sminuzzate rucola. Unite tutti gli ingredienti in una ciotola con una grattugiatina di zenzero e di limone . Condite con olio ,sale,succo di limone e per chi gradisce.

Girelle di pizza INGREDIENTI Per 20/25 girelle INGREDIENTI 500 gr.di pasta pizza 1 bottiglia di passata di pomodoro 1 cucchiaio di olio evo 200 gr.di mozzarella o scamorza Sale, Origano, Basilico 1 spicchio d’aglio meglio se fresco PREPARAZIONE Preparate il sugo facendo riscaldare l’olio evo aggiungete l’aglio a pezzetti,per chi non lo gradisce potete metterlo intero per poi toglierlo ed in ultimo la passata di pomodoro @derica_italia,salate a piacere ed insaporite con origano e basilico. Fate cuocere per un 10 minuti,dopo di che fate raffreddare bene. Una volta pronta l’impasto pizza, riversatelo sopra un piano da lavoro infarinato ed allargatelo. Distribuite la passata di pomodoro la provola tritata o se usata la mozzarella fatela ben colare. Arrotolate a cilindro seguendo il lato più lungo e tagliate delle fette con un coltello ben affilato. Sistema le girelle su di una teglia foderata con carta forno, lasciali riposare per una mezz’ora. Cuocete in forno già caldo a 180 °C per una mezz’ora circa. Conserva le girelle in un sacchetto in plastica per alimenti chiuso, restano morbide anche per 2 o 3 giorni.

Insalata di pasta in vasetto PER 4 PERSONE INGREDIENTI PER 4 PERSONE 4 VASETTI DA MEZZO CHILO INGREDIENTI 500 gr.di pasta 1OO gr di piselli @derica_italia 1OO gr.di ceci @derica_italia 1O0 gr.di mais @derica_italia 2 carote Un ciuffo di basilico Origano 200 gr.di pomodorini 200ml.di olio evo Sale PREPARAZIONE Mentre bolla l’acqua per la pasta,in una ciotola capiente aggiungete i legumi,le carote lavate e ridotte a julienne,il basilico spezzettato,i pomodorini a pezzi, origano ed olio. Una volta cotta la pasta scolate e lasciate raffreddare,aggiungendo un filo d’olio. Quando la pasta è ben fredda,aggiungetela agli altri ingredienti,salate ed amalgamate bene. Dividetela nei vasetti di vetro,chiudete e riponete in frigo. Potete gustarla anche con maionese vegetali o salse alla frutta secca.

