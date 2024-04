Branzini alle erbe aromatiche

I branzini alle erbe sono un secondo piatto molto sfizioso da fare e perfetto da portare a tavola quando si vuole mangiare di gusto ma stare leggeri.

Il pesce cotto così risulta poco grasso,le erbe aromatiche danno profumo e sapore.

Per 4 persone

INGREDIENTI

2 branzini 4 (250-300 g ciascuno) pomodorini colorati

12 patate

Erbe aromatiche miste

6 cucchiai di olio evo

100 gr.di olive di Cerignola

2 cucchiai di sale grosso

1 cucchiaio sale fino

Pepe

PREPARAZIONE

Tritate in un mixer il sale grosso con le erbe aromatiche, lavate e

asciugate.

Squamate i pesci, eviscerateli e lavateli con cura sotto l’acqua corrente. Tamponateli con carta da cucina e insaporitene ventre con poco del sale aromatizzato preparato. Lavate le patate pelatele e affettatele abbastanza sottilmente.

Versate 2 cucchiai di olio in una teglia che possa contenere i branzini, distribuitevi le patate e spolverizzate con il restante sale aromatizzato. Mondate la cipolla rossa, affettatela e raccoglietela in una ciotola con i pomodorini, lavati e tagliati a metà, e le olive.

Condite con altri 2 cucchiai di olio e una presa di sale fino e distribuite le verdure nella teglia. Adagiate sopra i pesci, spennellateli con 2 cucchiai di olio profumateli con il pepe. Infornate a 180-200°, 20 minuti. Sformate e decorate con le foglioline di erbe aromatiche fresche prima di portare in tavola.

Raffa

ella D’Andrea