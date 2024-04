La video ricetta: Pasta patate e provola ” int a rattacasa” ( nella grattugia)

Scoprire gli usi della cucina popolare ha sempre un qualcosa di mistico che ti fa entrare viscirilnente nella storia e nella cultura di un popolo.

E così che quando in un ristorantino di #piazzadantenapoli viene servito la pasta e patate con provola, piatto iconico della citta di Napoli,nella grattugia per il formaggio,si proprio quella che usavano le nonne,ho voluto subito saperne di più.

Mi è stato raccontato che nelle case napoletane la pasta e patate veniva servita direttamente nella grattacasa per fare prima,quanta saggezza antispreco vi era

Il piatto è troppo buono e l’impoattamento troppo originale per non presentarvelo

Vi lascio la mia ricetta e ditemi se non è simpatica l’idea

PER 4 PERSONE

INGREDIENTI

1kg patate medie

500 gr di pasta mista

olio evo

1 cipolla

1 carota

Prezzemolo

100 ml.di passata di pomodoro

100 gr di guanciale

200 di provola affumicata fresca

Pepe

5 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

2 croste Parmigiano Reggiano( facoltative)

PREPARAZIONE

Pelate le patate, tagliatele a dadini regolari e mettetele a bagno in una terrina coperte con acqua fredda.

In un tegame antiaderente, abbastanza profondo da cuocervi la pasta, fate rosolare a fiamma vivace la cipolla affettata sottilmente e la pancetta a dadini nell’olio, avendo cura di non farle bruciare. Quando la pancetta sarà croccante aggiungete le patate scolate dall’acqua,la passata, il sale e il pepe e fate insaporire il tutto mischiando spesso per 5 minuti circa. Coprite le patate con l’acqua con acqua calda, attendete il bollore, abbassate al minimo la fiamma, coprite e lasciate cuocere per 30 minuti.

A metà cottura schiacciate bene le patate con una forchetta.

Tenete a portata di mano dell’acqua bollente in un pentolino sul fuoco e buttate la pasta nella minestra di patate insieme alle croste di parmigiano.

Se necessario aggiungete man mano altra acqua per portare la pasta a cottura. A fine cottura aggiustate di sale e pepe, spegnete e mantecate fuori dal fuoco con un giro di olio la provola a dadini. Fate riposare qualche minuto e servite ben calda, con un po’ di Parmigiano, grattugiato al momento.