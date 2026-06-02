3 giugno 1990: lo storico ritorno in B dei granata

SALERNO – Sono passati esattamente 36 anni da quel 3 giugno 1990, una data indelebile nella storia della Salernitana. Quel giorno i granata conqui- starono la promozione in Serie B al termine di una stagione esaltante, resti- tuendo entusiasmo a una piazza che attendeva il ri- torno nella serie cadetta da ben ventitré anni. Fu una festa straordinaria per migliaia di tifosi, che accompagnarono la squa- dra in un trionfo destinato a rimanere nella memoria collettiva. Guidata da An- saloni, la Salernitana seppe costruire un per- corso vincente grazie a un gruppo compatto e a una tifoseria capace di fare la differenza. Il successo del 3 giugno segnò l’inizio di una nuova fase per il club granata, che ritrovò ambi- zioni e prestigio. A di- stanza di 36 anni, quella promozione resta uno dei capitoli più amati della storia della Bersagliera e continua a essere cele- brata come un simbolo di rinascita e appartenenza.
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