Amalfi sfortunata a Pisa: è quarta

La corsia esterna, la prima per l’esattezza, penalizza Amalfi e compromette la gara nella 71esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Il galeone azzurro, taglia per ultimo il traguardo sull’Arno di Pisa dopo duemila metri di difficoltà condotti a spendere maggiori energie non tanto per insidiare gli altri tre equipaggi quanto per far fronte alla scarsa fluidità di remata determinata in quel punto dalle dune sottomarine del fiume. Terzo posto, invece, per le ragazze azzurre.

«Si tifa Amalfi sempre, soprattutto quando non si vince! – ha detto il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano durante la cerimonia di premiazione svoltasi presso i Giardini Scotto – Sono alla mia dodicesima regata da Sindaco e voglio ricordare come questo evento sia cresciuto molto nel corso del tempo nella comunicazione, nella qualità degli eventi collaterali e degli equipaggi. Oggi sono presenti a Pisa i presidenti delle federazioni italiane di canottaggio, Rossano Galtarossa, e di canottaggio a sedile fisso Marco Mugnani e vorrei qui ricordare un grande canottiere oltre che vogatore vincente dell’armo amalfitano: Davide Tizzano, già presidente della federazione di canottaggio, scomparso a dicembre 2025. Negli equipaggi che si sono sfidati sull’Arno ci sono componenti della nazionale, atleti che vincono medaglie anche alle olimpiadi e probabilmente non godono di questa cornice così accalorata di pubblico. Quindi loro danno veramente il massimo e il massimo l’ha dato anche l’equipaggio di Amalfi: le loro facce all’arrivo erano eloquenti. So che hanno condotto una gara non facile e speriamo di essere più fortunati in qualche altra edizione anche con la scelta della corsia. Un grazie va anche all’equipaggio delle ragazze di Amalfi. Fino a quattro anni fa, nel 2022, nessuno avrebbe mai pensato che le ragazze potessero competere su questi galeoni e allora ci inventammo, insieme alle altre città, la gara mista che poi si è evoluta rapidamente ed è diventata palio femminile. Il comitato generale delle antiche repubbliche, nel corso della riunione svoltasi stamattina qui a Pisa, ha finalmente sancito l’equiparazione delle due gare, quindi entrerà a pieno titolo nell’albo d’oro. Complimenti alle ragazze di Pisa che hanno vinto e ma anche alle ragazze in blu che hanno onorato la nostra città».

La premiazione degli equipaggi si è svolta presso i Giardini Scotto, con una grandissima partecipazione di pubblico. Grande festa per l’equipaggio femminile di Pisa e quello maschile di Venezia.

«Abbiamo fatto una buona gara purtroppo però siamo rimasti impantanati proprio nella corsia – ha spiegato il timoniere e allenatore di Amalfi, Vincenzo Di Palma – La barca era un mattone. Eppure siamo partiti anche bene ma il galeone si fermava. I colleghi pisani mi hanno detto che quando ci hanno visto in acqua 1 hanno esultato dicendo “Amalfi è fuori gioco”. Credo che il risultato giusto sarebbe stato il secondo o il terzo posto. Ce la saremmo giocata se al sorteggio avessimo pescato un’altra corsia. Comunque sia facciamo i complimenti a chi ha vinto ma soprattutto alle ragazze e ai ragazzi di Amalfi perché hanno dato il massimo. Probabilmente siamo stati leggermente sfortunati sulla corsia però è un Palio e ci sta».