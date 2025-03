Salerno. Annunziata: porta Ovest, opera strategica

di Erika Noschese

Salerno celebra una giornata storica per la sua viabilità con l’abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Porta Ovest, un’opera che promette di rivoluzionare la mobilità cittadina e di proiettare il porto di Salerno in una nuova era di efficienza e competitività. L’evento, che ha visto la partecipazione del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e delle massime autorità portuali, segna un punto di svolta per un progetto ambizioso, concepito per decongestionare il traffico urbano e migliorare l’accessibilità al porto commerciale. La Galleria Porta Ovest, che collegherà direttamente il porto allo svincolo autostradale, rappresenta una soluzione infrastrutturale di grande impatto, destinata a ridurre significativamente i tempi di percorrenza e a ottimizzare il flusso veicolare. L’abbattimento dell’ultimo diaframma, avvenuto questa mattina, simboleggia il superamento di un ostacolo cruciale nella realizzazione dell’opera, che si avvia verso il completamento nei prossimi mesi.Questo progetto, nato da un’intesa interistituzionale avviata nel 2010, è stato reso possibile grazie a un ingente investimento di 162.265.000,00 euro, provenienti da diverse fonti di finanziamento, tra cui fondi Pon, Pac, Pnrr e risorse dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. La varietà delle fonti di finanziamento sottolinea l’importanza strategica dell’opera per il territorio e l’impegno delle istituzioni coinvolte nel suo completamento. La realizzazione della Galleria Porta Ovest non solo migliorerà la logistica e la competitività del porto di Salerno, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale, grazie a una viabilità più fluida ed efficiente. Inoltre, l’opera agevolerà l’accesso alla Costiera Amalfitana, una delle mete turistiche più ambite d’Italia, con benefici significativi per il settore turistico locale. L’evento di ieri rappresenta un momento di grande orgoglio per la città di Salerno e per l’intera regione Campania, che vedono nella Galleria Porta Ovest un simbolo di progresso e di sviluppo infrastrutturale. L’opera, una volta completata, sarà un tassello fondamentale nella modernizzazione del sistema di trasporti locale e un volano per la crescita economica del territorio. “Tra pochi mesi, ad opere concluse, finalmente anche l’area portuale può contare su una infrastruttura di primaria importanza – ha spiegato il presidente Annunziata – e migliorerà la competitività dei porti della Campania. Questa opera viene da lontano ed è stata fortemente voluta dagli operatori portuali, dall’Amministrazione Comunale, quando De Luca era Sindaco di Salerno e Bonavitacola era presidente dell’Autorità Portuale di Salerno a cui subentrai nel 2010. In questi lunghi anni la Port Autority del Mar Tirreno centrale si è occupata dell’appalto e dello sviluppo dell’opera che ha avuto molte vicissitudini per effetto dei danni temuti ai viadotti autostradali ed ha richiesto tantissime verifiche e molteplici consulenze”. “Finalmente ci siamo – ha aggiunto il Segretario Generale Giuseppe Grimaldi -. Questa era un’opera particolarmente complessa che presentava criticità importanti risolte con il contributo di tanti professionisti. Ma adesso le due gallerie sono percorribili per intero ed entro fine anno, inizio 2026 contiamo di completare i lavori”.