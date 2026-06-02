Fico, ‘la democrazia va difesa ogni giorno’

“Non c’è mai niente di scontato: ogni giorno dobbiamo lavorare affinché la democrazia aumenti, si difenda la Costituzione e crescano i diritti per tutti e per tutte”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, a margine delle celebrazioni per gli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana in piazza Plebiscito a Napoli. Fico ha ricordato il ruolo delle donne nel referendum del 2 giugno 1946, quando votarono per la prima volta, e il contributo “essenziale e fondamentale” dato dalle donne all’Assemblea Costituente. Il presidente della Regione Campania ha sottolineato come il tema della parità di genere resti centrale, evidenziando che “troppo spesso ci troviamo ancora in una società maschilista” e richiamando le disparità che persistono negli stipendi, nelle posizioni lavorative e in altri ambiti della vita sociale. “Oggi è un giorno importante, è la nostra Repubblica, il giorno in cui abbiamo potuto svoltare e avere finalmente uno Stato democratico”, ha aggiunto Fico, invitando a continuare a investire sui diritti e sulla partecipazione democratica.