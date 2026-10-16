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Vertenza compagnia portuale Flavio Gioia, Bellandi: “Vicino ai lavoratori”
Salerno

Vertenza compagnia portuale Flavio Gioia, Bellandi: “Vicino ai lavoratori”

  • Ottobre 16, 2026
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Vertenza compagnia portuale Flavio Gioia, Bellandi: “Vicino ai lavoratori”

Il messaggio di vicinanza alla Compagnia Portuale “Culp Flavio Gioia” da parte dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

Ecco il testo:

 

Seguo con viva preoccupazione la complessa vicenda che sta interessando i lavoratori della CULP ‘Flavio Gioia’ e i loro rispettivi nuclei familiari. In questa delicata fase di incertezza e mobilitazione, desidero manifestare la mia più sincera vicinanza a tutte le maestranze portuali.
 
Auspico che i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale vogliano accogliere le istanze dei lavoratori, favorendo la riapertura di un tavolo di confronto costruttivo. La salvaguardia dei livelli occupazionali e la centralità della dignità della persona devono costituire il principio cardine di ogni determinazione istituzionale.
 
Appare pertanto prioritario tutelare la stabilità di oltre cento famiglie salernitane e preservare una realtà storica che, da quasi un secolo, trae dal nostro mare la forza per essere il fulcro identitario e produttivo della comunità.
 
A tutti i lavoratori e alle loro famiglie giunga la mia paterna benedizione.
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