Vertenza compagnia portuale Flavio Gioia, Bellandi: “Vicino ai lavoratori”

Il messaggio di vicinanza alla Compagnia Portuale “Culp Flavio Gioia” da parte dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.



Ecco il testo:

Seguo con viva preoccupazione la complessa vicenda che sta interessando i lavoratori della CULP ‘Flavio Gioia’ e i loro rispettivi nuclei familiari. In questa delicata fase di incertezza e mobilitazione, desidero manifestare la mia più sincera vicinanza a tutte le maestranze portuali.

Auspico che i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale vogliano accogliere le istanze dei lavoratori, favorendo la riapertura di un tavolo di confronto costruttivo. La salvaguardia dei livelli occupazionali e la centralità della dignità della persona devono costituire il principio cardine di ogni determinazione istituzionale.

Appare pertanto prioritario tutelare la stabilità di oltre cento famiglie salernitane e preservare una realtà storica che, da quasi un secolo, trae dal nostro mare la forza per essere il fulcro identitario e produttivo della comunità.

A tutti i lavoratori e alle loro famiglie giunga la mia paterna benedizione.