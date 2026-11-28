di Sergio Maresca

C’è una storia nella storia dell’informazione salernitana che meriterebbe un capitolo a parte. È quella che vede protagonisti Raffaele Budetti e Antonio De Simone, due imprenditori che, attraverso le rispettive televisioni, Lira Tv e Telecolore, hanno contribuito a costruire e trasformare il sistema della comunicazione locale. Due percorsi differenti, due visioni editoriali e una rivalità che, nel corso degli anni, è diventata uno degli elementi caratterizzanti del panorama televisivo cittadino. Per capire le origini di questa competizione bisogna tornare agli anni Settanta, quando la televisione privata cominciava a conquistare spazio dopo la storica sentenza della Corte costituzionale del 1976, che aprì la strada alle trasmissioni via etere in ambito locale. A Salerno fu una stagione pionieristica, fatta di intuizioni, entusiasmo, investimenti e soprattutto della voglia di raccontare una città che non voleva più essere soltanto spettatrice dell’informazione nazionale. Telecolore nasce nel dicembre del 1976 con il nome di Telecolor Salerno, grazie all’iniziativa di un gruppo di appassionati e al sostegno dell’imprenditore Saverio Benvenuto. Un progetto che, fin dall’inizio, si caratterizza per l’attenzione all’informazione, alla cultura e allo sport. La famiglia De Simone entra progressivamente nella storia dell’emittente e Giuseppe, fratello di Antonio, ne diventa uno dei protagonisti nella fase di consolidamento. Antonio De Simone, che aveva seguito da vicino le vicende della televisione di famiglia, ne assume successivamente la guida editoriale, avviando una riorganizzazione destinata a segnare il futuro dell’emittente. Dall’altra parte c’è Raffaele Budetti, imprenditore che nel 1981 fonda Lira Tv, destinata a diventare una delle realtà più riconoscibili dell’emittenza salernitana. L’inizio dell’avventura di Budetti nasce proprio a Telecolore che poi lascia per una breve parentesi a Tv Oggi. A Corso Garibaldi la sede poi della sua agenzia dove produce servizi giornalistici per le emittenti salernitane, poi cura l’emissione e i servizi di Salerno Sera, il contenitore di sinistra voluto da Calvanese e Gigi Gravagnuolo. Poi rileva l’emittente Telereporter dell’avvocato Pompeo Onesti e inizia l’avventura poco dopo con Lira Tv. Budetti comprende le potenzialità del mezzo televisivo e punta sull’informazione, sulla presenza capillare sul territorio e sulla capacità di intercettare gli umori della città. Una strategia che negli anni consolida il rapporto con il pubblico e trasforma Lira in un concorrente sempre più autorevole. La sfida tra le due televisioni si sviluppa su diversi terreni. Innanzitutto l’informazione: arrivare prima degli altri, raccontare la notizia, conquistare il telespettatore e diventare un punto di riferimento per cittadini, amministratori e protagonisti della vita pubblica. Poi lo sport, con la Salernitana a rappresentare un terreno privilegiato di confronto, capace di accendere gli ascolti e alimentare passioni. Tante trasmissioni, dirette, approfondimento. La rivalità tra Budetti e De Simone non va letta soltanto come una competizione tra due aziende. È stata soprattutto una sfida di posizionamento, visibilità e influenza nel tessuto cittadino. Due editori che hanno compreso quanto una televisione locale potesse incidere sul dibattito pubblico, dando voce alla politica, alle istituzioni, alle associazioni e alla società civile. Nel frattempo il mondo cambiava. La concorrenza delle grandi televisioni nazionali, la crisi della pubblicità, l’evoluzione tecnologica e l’arrivo del digitale terrestre hanno imposto nuove strategie. Telecolore ha puntato sulla continuità del telegiornale, sulle rubriche di approfondimento e su una forte identità territoriale. Lira Tv ha consolidato la propria presenza attraverso il racconto quotidiano di Salerno e della sua provincia. Oggi le due emittenti rappresentano un pezzo importante della memoria televisiva salernitana. Dietro le sigle, i programmi e i telegiornali ci sono decenni di lavoro, investimenti e scelte imprenditoriali. E soprattutto c’è la storia di due uomini che, pur percorrendo strade differenti, hanno contribuito a scrivere la stessa pagina. Budetti e De Simone: due editori, due televisioni, una città. Una rivalità che ha accompagnato generazioni di telespettatori e che, al di là della competizione, ha rappresentato uno stimolo per l’intero sistema dell’informazione locale. Perché, in fondo, anche grazie a quella sfida, Salerno ha avuto due voci televisive capaci di raccontare le sue trasformazioni, le sue contraddizioni e le sue ambizioni.