Omicidio vigilantes ad Agropoli, trovato proiettil

Nuovo elemento nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, il vigilante di 55 anni originario di Eboli trovato morto nella sua auto nei pressi dell’oasi naturalistica di Trentova, ad Agropoli. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato l’ogiva del proiettile che ha ucciso l’uomo, rimasta conficcata nella portiera lato guida della Ford B-Max bianca nella quale il metronotte è stato rinvenuto ancora seduto al volante.

Il ritrovamento e la traiettoria del colpo

Il reperto è stato recuperato dai militari del Sis dei carabinieri. Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di un proiettile calibro 7,65, esploso da una pistola semiautomatica. Il colpo avrebbe attraversato il collo della vittima da destra verso sinistra, provocandone la morte immediata.

La traiettoria rappresenta un elemento importante per la ricostruzione della dinamica. Gli investigatori ritengono che chi ha sparato potesse trovarsi seduto accanto ad Avallone, forse al culmine di una discussione. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi investigativa ancora da verificare.

L’arma utilizzata per l’omicidio non è stata ritrovata. All’interno dell’abitacolo i carabinieri hanno invece rinvenuto una pistola a salve, che potrebbe essere appartenuta al vigilante.

Restano da chiarire i borsoni e la fuga

Gli accertamenti proseguono anche sulla ricostruzione degli ultimi momenti prima dell’uccisione e sulla fuga dell’autore del delitto. Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è il contenuto dei due borsoni che l’uomo, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe prelevato dal bagagliaio prima di allontanarsi.

Resta inoltre da stabilire quale percorso abbia seguito per lasciare l’area di Trentova, una zona nella quale sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza. Le immagini potrebbero contribuire a ricostruire gli spostamenti e a individuare elementi utili all’identificazione del responsabile.

Il ritrovamento dell’ogiva aggiunge un tassello agli accertamenti, ma il quadro dell’omicidio resta ancora da definire. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire il movente, ricostruire con precisione la dinamica dello sparo e individuare chi ha ucciso il 55enne di Eboli