Salernitana, i convocati di Cosmi

La Salernitana si prepara alla sfida contro la Scafatese con 22 calciatori convocati da Serse Cosmi al termine della rifinitura svolta questo pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy. Il match è in programma domani, sabato 17 ottobre, alle 17:30 allo stadio Arechi, ed è valido per la decima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27.
Le assenze erano già note: non saranno disponibili Achik, Heinz, Gyabuaa e La Gumina, tutti indisponibili. La notizia positiva per il tecnico granata è invece il rientro di Djibril, che torna a disposizione e amplia le opzioni per la squadra.
Salernitana, la lista dei convocati
Portieri: Čevers, Galeotti, Perina.
Difensori: Zoia, Celiento, Villa, Llano, Capuano, Del Pin, Longobardi, Anastasio, Pieraccini.
Centrocampisti: de Boer, Tascone, Djibril, Vitale, Cardoni.
Attaccanti: Lescano, D’Ursi, M. Djamanca, Boncori, Bevilacqua.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Gyabuaa, Achik, La Gumina, Heinz.
Lescano guida l’attacco granata
Con La Gumina ancora ai box, riflettori puntati su Facundo Lescano, chiamato a guidare il reparto offensivo contro la Scafatese. Cosmi potrà contare anche su D’Ursi, M. Djamanca, Boncori e Bevilacqua, in una gara nella quale la Salernitana cercherà di sfruttare il fattore Arechi.