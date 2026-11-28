Aniello Salzano

Con una cerimonia solenne, nei giorni scorsi a Montoro, nello splendido complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli, il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio ha tenuto a battesimo un nuovo spazio accademico. Nell’ambito del programma “Campus diffuso”, l’antica struttura ospiterà ben quattro percorsi formativi dedicati alla didattica e alla ricerca, con diversi laboratori dipartimentali e locali per attività culturali. Il piccolo Comune dell’Irpinia ha offerto all’Ateneo un edificio di enorme valore architettonico del XVII secolo, a cui la ricerca e la formazione universitaria restituiscono oggi una nuova anima. Si tratta di una funzione vitale di cui non potrà che avvantaggiarsi l’intera comunità locale: la presenza di studenti e docenti che animeranno corsi, dibattiti e seminari darà infatti nuova linfa all’economia del territorio, alimentandone la crescita culturale. L’inaugurazione di Montoro ha però inevitabilmente risvegliato vecchie polemiche a Salerno. La classe politica cittadina viene ancora una volta ritenuta incapace di programmare un futuro per i tanti complessi monumentali del centro storico, che pure avrebbero potuto ospitare dignitosamente strutture universitarie, poli di ricerca e di specializzazione. In tanti decenni si è assistito soltanto a proposte velleitarie e prive di respiro, buone solo per alimentare uno sterile dibattito.Qualche settimana fa, sulle colonne del quotidiano Cronache, in un’interessante intervista rilasciata ad Erika Noschese, il Direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, ha opportunamente rilanciato il tema della presenza dell’Unisa in città. Il manager ha suggerito di trasferire il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie nell’attuale plesso ospedaliero di via San Leonardo, non appena le attività cliniche si sposteranno nel vicino nuovo nosocomio in costruzione.”Non ha senso mantenere separate le attività formative a Baronissi da quelle assistenziali svolte in ospedale”, ha spiegato con lucidità Cantone. È un’intuizione brillante, lungimirante e di straordinario buon senso, che merita di essere accolta come base per un confronto serio e costruttivo. Il Direttore generale del Ruggi ha colto il cuore del problema con una visione manageriale e moderna: superare una frammentazione logistica che oggi penalizza la qualità del percorso formativo e spreca sinergie preziose. Portare la facoltà a ridosso del nuovo polo ospedaliero significa creare finalmente un vero policlinico integrato, dove didattica, ricerca clinica e assistenza dialogano quotidianamente senza barriere fisiche. Gli studenti di medicina avrebbero così l’opportunità concreta di seguire le lezioni teoriche nello stesso luogo in cui svolgono il tirocinio in corsia. E, parallelamente, si realizzerebbe finalmente l’auspicio di quanti ritengono essenziale un radicamento dell’Università nel capoluogo: una città che per troppo tempo ha percepito l’Ateneo come distante, quasi “scippato” al tessuto urbano per favorire vecchi compromessi di geografia politica.