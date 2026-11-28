EBOLI. In vista delle amministrative, il confronto politico a Eboli entra progressivamente nel vivo. Tra le forze impegnate nella costruzione di un’alternativa all’attuale stagione amministrativa c’è anche il Movimento 5 Stelle, rappresentato sul territorio da Erasmo Venosi, responsabile territoriale del gruppo pentastellato. Fisico, esperto di ambiente ed economia, con esperienze in commissioni ministeriali, Venosi è una figura storica del Movimento in città. Già candidato sindaco nel 2015, quando raccolse 1.805 voti, pari all’8,16%, torna oggi a confrontarsi con i temi della politica locale, forte di un’esperienza professionale che spazia dalle valutazioni ambientali alle politiche energetiche e infrastrutturali. Lo abbiamo intervistato per approfondire il giudizio sull’amministrazione uscente, il ruolo del commissario straordinario Gaetano Tufariello e le prospettive della coalizione che si sta delineando.

Venosi, come giudica l’esperienza amministrativa di Mario Conte, conclusasi con la mancata approvazione del rendiconto?

«Non la giudico con un insulto, ma con le carte. Il rendiconto 2025 dice: avanzo di 48,4 milioni, di cui liberi solo 186mila euro, lo 0,39%. Riscossione dei crediti vecchi al 12,42%. 2,5 milioni di TARI cancellati dopo cinque anni. Pagamenti ai fornitori dopo 104 giorni, non dopo 30. Investimenti previsti per 38,6 milioni, arrivati a 4,3. Conte non ha sperperato: personale sotto controllo, debito basso, spese di rappresentanza sobrie. Il problema è che gli investimenti programmati non si sono realizzati. E quando il Consiglio non ha approvato il rendiconto, la crisi non è stata un incidente, ma la conseguenza di questi numeri».

Come valuta l’operato del commissario straordinario Gaetano Tufariello? Quali sono le principali emergenze?

«Al commissario non si chiede di fare politica, ma di tenere in piedi la macchina, con trasparenza. Le emergenze sono tre. Prima: riscuotere. Non si può andare avanti con il 12% sui vecchi crediti e con 20,6 milioni di fondo crediti di dubbia esigibilità. Seconda: chiudere il contenzioso e mettere in ordine le partecipate, dove abbiamo 9,5 milioni bloccati tra cause e perdite. Terza: far arrivare gli investimenti veri, soprattutto per scuole e territorio: nel 2025 si sono spesi 104 euro per abitante per investire e 935 per far andare avanti la macchina». State costruendo un’alternativa con AVS, PSI, Rifondazione Comunista e diverse realtà civiche. Sette sigle e sensibilità differenti: riuscirete a trovare una sintesi?

«Sì, se la sintesi la facciamo sui problemi e non sulle bandiere. Siamo sensibilità diverse, è vero. Ma a Eboli i problemi sono gli stessi per tutti: non si incassa, non si paga in tempo, non arrivano gli investimenti. La sintesi non è un documento ideologico, è un metodo: diremo ai cittadini cosa faremo, quanto costa, dove prendiamo i soldi e in quanto tempo. E poi ci faremo controllare sui numeri, non sulle promesse».

Ambiente, economia e sviluppo: quali sono le tre priorità per rilanciare Eboli?

«Prima: riscossione e bonifica amministrativa. Senza soldi incassati non si fa ambiente né sviluppo. Seconda: economia circolare e rifiuti. Eboli non può pagare 8,9 milioni all’anno per l’ambiente e avere ancora la TARI non incassata e le partecipate in perdita. Bisogna chiudere il ciclo, ridurre i rifiuti e far pagare chi deve pagare. Terza: turismo e cultura come economia vera, non come evento. Con 52mila euro all’anno per il turismo e 337mila per la cultura non si rilancia niente. Serve un piano che leghi Piana del Sele, centro storico, archeologia e prodotti agricoli».

Quale modello amministrativo proponete e come intendete garantire stabilità politica e continuità?

«Un modello semplice: programmare poco, ma fare quello che si programma. Bilanci con previsioni realistiche, non con 47 milioni di investimenti nel 2027 dopo che nel 2025 ne sono arrivati 4. Pagare i fornitori in 30 giorni. Pubblicare ogni tre mesi quanto si è incassato, quanto si è pagato e quanto si è realizzato. I cittadini devono poter controllare, non solo votare. La stabilità non si garantisce con un uomo solo al comando, ma con un programma scritto e verificabile. Se il programma è chiaro e i numeri sono pubblici, la giunta può cambiare un assessore senza che crolli tutto. La continuità la dà il metodo, non il nome del sindaco. Meno annunci, più rendiconti».

In chiusura, Venosi rivolge un’osservazione al mondo dell’informazione e illustra i riferimenti culturali e filosofici che ispirano la sua visione politica:

«Ringrazio il giornale per aver concesso al Movimento 5 Stelle di esprimere il proprio pensiero. Finora, su Eboli e sulla Campania, si sono sentite molte voci, ma poco quella del M5S, che oggi ha responsabilità di governo in Regione ed è parte della coalizione di governo in Campania. Non chiedo un favore, chiedo di fare informazione completa: se si parla di Eboli senza sentire anche il M5S, si racconta Eboli a metà». Venosi richiama quindi il pensiero di Herman Daly e la sua economia ecologica, l’esperienza sociale e imprenditoriale di Adriano Olivetti, nonché le encicliche Laudato si’ e Caritas in veritate: «Non sono riferimenti astratti. Significano tre cose concrete: che l’economia deve stare dentro i limiti dell’ambiente, che l’impresa deve servire la comunità e non solo il profitto e che la dignità della persona viene prima del bilancio». Marco Naponiello