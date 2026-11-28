Sindaco Annunziata, com’è la situazione a San Marzano colpito duramente dal maltempo?

«Viviamo ore di massima attenzione e di presidio costante sul territorio. San Marzano sul Sarno, per la sua posizione idrografica, paga ancora una volta il prezzo più alto delle ondate di maltempo che investono l’intero bacino del Sarno. Da giorni la macchina comunale — Ufficio Tecnico, Polizia Locale e Protezione Civile — è operativa senza sosta per monitorare ogni metro degli argini e dei canali. Proprio grazie a questo controllo capillare, supportato anche da rilievi aerei con drone, abbiamo individuato tempestivamente alcune criticità e punti di filtrazione lungo l’argine sinistro, mettendo subito in sicurezza le aree esposte e allertando formalmente gli enti idraulici competenti. La situazione è sotto stretta osservazione minuto per minuto».

Tanti incontri anche con Fico ma la situazione resta la stessa. Possibile che non ci siano interventi decisi?

«Capisco perfettamente l’esasperazione dei miei concittadini, perché è la stessa che provo io da Sindaco quando vedo la nostra comunità col fiato sospeso a ogni pioggia intensa. Gli incontri istituzionali con i vertici regionali e con l’Assessore Pecoraro sono stati utili per la loro fattiva disponibilità e necessari per riportare l’emergenza del Sarno al centro dell’agenda della Regione Campania, ma oggi il tempo delle analisi e dei tavoli tecnici è finito: servono i cantieri. Il Comune non è proprietario né gestore degli argini o dell’alveo del fiume, ma non per questo restiamo a guardare: segnaliamo, diffidiamo e interveniamo per quanto ci compete a tutela della pubblica incolumità. Ora però Genio Civile e Consorzio di Bonifica devono passare immediatamente ai fatti con interventi strutturali e risolutivi, non si può andare avanti sempre con situazioni di somma urgenza: la condizione è strutturalmente compromessa».

Si può fare già un resoconto dei danni subiti?

«In questa fase la priorità assoluta resta la sicurezza delle persone e la tenuta idraulica del territorio, ma abbiamo già avviato la ricognizione puntuale dei danni e fatto interventi di somma urgenza per limitare i danni. Le criticità maggiori riguardano gli allagamenti nelle aree a ridosso dei corsi d’acqua e, soprattutto, il nostro comparto agricolo: serre, coltivazioni e aziende che rappresentano il cuore pulsante dell’economia di San Marzano sono state duramente colpite dai ristagni e dalle esondazioni. ‘Invito tutti i cittadini, i commercianti e gli agricoltori a documentare con foto e relazioni i danni subiti e a trasmetterli agli uffici comunali: stiamo istruendo un dossier dettagliato per chiedere alla Regione e al Governo il riconoscimento dello stato di calamità e ristori rapidi e concreti’».

Per fronteggiare l’emergenza di questo periodo invernale che provvedimenti intende assumere?

«Sul fronte comunale abbiamo disposto il controllo continuo dei punti sensibili, l’interdizione immediata dei tratti arginali che presentano segni di sofferenza per evitare qualsiasi rischio per l’incolumità pubblica e la pulizia straordinaria delle caditoie e dei canali di competenza comunale. Sul fronte sovracomunale, invece, stiamo incalzando quotidianamente Genio Civile e Consorzio di Bonifica affinché eseguano subito gli interventi di messa in sicurezza provvisionale al piede degli argini e la pulizia dei controfossi, indispensabili per far defluire l’acqua senza creare contropressioni sulle sponde. Laddove dovessimo riscontrare ritardi di fronte a un pericolo imminente per i cittadini, il Comune è pronto a valutare interventi provvisionali in somma urgenza per mettere in sicurezza il piede arginale».

È possibile fare fronte comune con i sindaci dell’Agro, coinvolti nella situazione di emergenza?

«Non solo è possibile, è indispensabile. L’acqua non conosce confini amministrativi: ciò che accade a monte lungo la Solofrana, la Cavaiola e l’alto corso del Sarno si ripercuote inevitabilmente su San Marzano, Scafati, Angri, Pagani e tutto l’Agro Nocerino-Sarnese. Con i colleghi sindaci c’è un dialogo costante, ma oggi serve fare un salto di qualità: dobbiamo presentarci come un fronte unico, al di là delle appartenenze politiche, davanti a Palazzo Santa Lucia e ai Ministeri competenti. Solo parlando con una sola voce possiamo pretendere una gestione unitaria del bacino idrografico e risorse certe per la manutenzione ordinaria e straordinaria».

Diamo una speranza ai suoi concittadini, facciamo un appello.

«Ai miei concittadini dico innanzitutto che non sono soli. Conosco la stanchezza, la rabbia e la preoccupazione di chi, ogni volta che il cielo si fa scuro, teme per la propria casa o per il proprio lavoro nei campi. Io e tutta l’Amministrazione siamo in prima linea al vostro fianco, giorno e notte, e non permetteremo che si spengano i riflettori su San Marzano non appena tornerà il sole. A tutti rivolgo un appello alla prudenza: rispettate rigorosamente le ordinanze e le transenne lungo gli argini e segnalate subito al Centro Operativo Comunale qualsiasi anomalia. San Marzano è una comunità laboriosa, dignitosa e tenace: insieme supereremo anche questa emergenza e continueremo a batterci finché non avremo ottenuto la sicurezza che la nostra terra merita».