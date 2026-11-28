di Marco De Martino

SALERNO – Con il Monopoli non si gioca a… Monopoli. Arrivati a questo punto della stagione, dopo tutto quello che è successo, la Salernitana non può permettersi di affidarsi alla fortuna, lanciare i dadi e sperare che la casella successiva sia quella giusta. Nessuna carta degli “imprevisti” o delle “probabilità” da pescare per provare a cambiare il destino di una stagione che, dopo le ultime settimane travagliate, ha bisogno di una svolta immediata. Contro i pugliesi c’è una sola casella sulla quale fermarsi: quella della vittoria. Tutto il resto rischia di diventare un nuovo giro a vuoto. La squadra di Di Bari arriva all’appuntamento con la necessità di ritrovare certezze e, soprattutto, risultati. Una partita che vale molto più dei tre punti in palio, perché in gioco c’è anche la possibilità di ricucire almeno in parte lo strappo con una tifoseria delusa e preoccupata che continuerà a protestare. L’Arechi, infatti, resterà in silenzio nei primi 45 minuti, nel segno della contestazione annunciata dai sostenitori granata prima del match con il Catania. Un primo tempo surreale, nel quale toccherà alla squadra trovare dentro di sé le motivazioni per trascinare successivamente anche il pubblico. Sul piano della formazione, Di Bari deve ancora sciogliere diversi dubbi. I ballottaggi interessano tutti i reparti e le ultime valutazioni saranno determinanti. In difesa, l’assenza pesante dell’infortunato Celiento apre le porte a Pieraccini, destinato a prenderne il posto. In mediana, invece, Gyabuaa dovrebbe conservare la maglia da titolare nonostante il rientro di Tascone, che ha scontato la squalifica ed è nuovamente a disposizione. Le alternative non mancano neppure negli altri settori del campo, dove il tecnico sta valutando le soluzioni migliori per affrontare un Monopoli che non farà sconti. Tra le novità c’è anche La Sorsa: per il neo acquisto arriva la prima convocazione, con la possibilità di entrare per la prima volta nel gruppo gara granata. La Salernitana, insomma, è davanti a un bivio. Nel gioco da tavolo si può anche finire in prigione, pagare un imprevisto o perdere un turno. Nel campionato, invece, continuare a sbagliare può costare molto più caro. Stavolta non serviranno strategie per acquistare proprietà o costruire alberghi: ci sarà bisogno di una squadra capace di imporsi, lottare e portare a casa il risultato. Perché con il Monopoli, questa volta, non si tratta di giocare, ma di conquistare l’intera posta in palio.