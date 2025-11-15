Scrive l’avv Lodato. Manzo precisa

La sottoscritta Avv. Angela Lodato del Foro di Nocera Inferiore in qualità di procuratrice costituita del sig. Felice Merola espone quanto segue. In data 06.11.2025 il Vostro giornale ha pubblicato l’articolo dal titolo “Fallimenti Pilotati, inchiesta a Vallo” a firma del giornalista Antonio Manzo, nel quale, dopo aver riportato una notizia corrispondente al vero, la sottoscritta e la propria attività professionale venivano ingiustificatamente screditati mediante l’insinuazione che la scrivente “collabora con un avvocato noto ANCHE per la NOTORIA accoglienza per feste con magistrati, avvocati e clienti”, circostanza del tutto denigratoria e priva di alcuna rilevanza giornalistica rispetto al fatto oggetto di cronaca. La scrivente ha un proprio studio professionale e non consente a nessuno di mettere in discussione al propria onestà intellettuale e culturale. Tale affermazione, oltre a ledere la reputazione personale e professionale della scrivente, integra una condotta diffamatoria ai sensi dell’art. 595 c.p., anche in ragione dellasua diffusione attraverso la stampa e i canali digitali, e comporta responsabilità civile per danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. Con la presente, la scrivente Vi invita e Diffida formalmentepubblicare, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948, una rettifica chiara, completa e di pari evidenza rispetto allo scritto contestato; astenerVi dal reiterare in futuro affermazioni lesive, allusive o decontestualizzate riguardanti la propria persona o il proprio operato professionale. Avv. Angela Lodato

LA REPLICA DI MANZO Ospitiamo la sua richiesta di rettifica in ordine all’articolo a firma Antonio Manzo nel quale viene data notizia del suo ruolo professionale di avvocato civilista nominato dal signor Felice Merola nella intricata vicenda del fallimento del King’s Hotel di Palinuro. La sua indiscussa professionalità nata e cresciuta nella pratica legale effettuata nello studio di un avvocato cavese sarà certamente decisiva nella definizione della pratica a Lei affidata. Rientra nella notizia di cronaca la ritualità festosa dello studio professionale dove ha mosso i primi passi che non assume alcun retro pensiero, né discredito nei suoi confronti. Anzi, una notizia di gioia fraterna in un mondo difficile dell’assistenza legale nel mondo fallimentare. a.m.