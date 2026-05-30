Precipita su sentiero degli Dei, morta escursionista di 75 ann

Una escursionista di 75 anni e’ morta dopo essere precipitata per alcuni metri mentre percorreva il Sentiero degli Dei, percorso panoramico da trekking che sovrasta la Costiera amalfitana. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’elicottero e il Soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas), anche con una squadra di terra. L’equipe sanitaria dell’elisoccorso, spiega il Cnsas, raggiunta la donna, ne ha constato il decesso. Intervenuti anche i carabinieri di Positano e, dopo l’autorizzazione da parte del autorita’ competenti, la salma e’ stata caricata in barella e portata in spalla fino a Bomerano in un lavoro congiunto tra i tecnici del Soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco.
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