PELLEZZANO. “Apri un libro, inizia la festa”. Un titolo, quello del contest annuale, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Ioleggoperchè#”, che ha proiettato gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano insieme ai loro insegnanti e alla dirigente scolastica Grazia Di Ruocco, si sono dati appuntamento ieri mattina nella Villa Comunale di Coperchia per celebrare il decimo anniversario del progetto. Un’occasione per riscoprire il valore della lettura come vera e propria festa per grandi e piccini, un momento di condivisione che accende immaginazione, emozioni e creatività. In un’atmosfera informale, gli alunni delle varie classi hanno dato sfoggio delle loro doti creative, realizzando decorazioni, scritte sulla pavimentazione della Villa e dipinti che hanno esaltato “Ioleggoperchè#” quale strumento di promozione della lettura, principale veicolo del sapere e della formazione umana e sociale. Presenti anche le famiglie dei giovani studenti che hanno partecipato con particolare entusiasmo ed enfasi all’iniziativa, in sintonia con lo spirito festoso che ha caratterizzato l’intera giornata. La mattina è stata allietata da letture animate, laboratori creativi e momenti di musica, tutti pensati per coinvolgere ed entusiasmare i partecipanti. Il filo conduttore dell’evento è stato il tema della “Pace”, un valore universale che l’Istituto ha voluto sottolineare attraverso le storie e le attività proposte. Le letture animate, interpretate dagli insegnanti e dagli studenti, hanno trasportato i partecipanti in mondi fantastici, dove l’amore, il rispetto e la tolleranza sono stati i protagonisti. I libri scelti per l’occasione hanno trattato di amicizia, comprensione reciproca e convivenza pacifica, rafforzando il messaggio che la cultura e la lettura sono strumenti fondamentali per costruire un futuro di armonia. I momenti di attività pratica, come i laboratori, hanno stimolato la fantasia dei più piccoli e hanno favorito un coinvolgimento diretto, rendendo la festa ancora più speciale. “Tale iniziativa – ha dichiarato la dirigente scolastica Grazia di Ruocco – è stata accolta con grande favore da parte del nostro istituto, che da anni si impegna a promuovere la cultura della lettura tra i giovani e le loro famiglie. La collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni pubbliche è fondamentale per realizzare iniziative di crescita formativa e culturale come questa di “Ioleggoperchè#”. Alla dirigente scolastica fa eco il primo cittadino il quale ha sottolineato come “la lettura e la diffusione dei libri e testi scolastici tra i giovani deve essere accolta come un antidoto all’overdose tecnologica, dove quotidianamente si assiste ad un ubriacamento social e tecnologico che sta rischiando di disconnettere le persone dalla realtà. Sembra assistere ad un paradosso, dove l’eccesso di connessione ed interattività offerte dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale stanno creando un distacco umano tra le persone sempre più marcato annullando fantasia e creatività. Ben vengano, dunque, iniziative come “Ioleggoperchè#” per favorire il recupero di una dimensione più umana e culturale tra le persone in generale e tra i giovani in particolare”. L’augurio, in definitiva, è che iniziative come questa possano continuare a crescere e diffondersi, contribuendo a coltivare nei giovani il desiderio di conoscere, sognare e condividere insieme agli altri. Mario Rinaldi