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Il vietrese Alfonso Giannella riconfermato nel direttivo nazionale “I Borghi più belli d’Italia”

  • Maggio 30, 2026
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Il vietrese Alfonso Giannella riconfermato nel direttivo nazionale “I Borghi più belli d’Italia”

Si sta svolgendo in questi giorni a Trevi (Perugia) la XXVI assemblea nazionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” che ha portato in Umbria amministratori, delegati e rappresentanti dei borghi certificati provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle nuove politiche di valorizzazione dei piccoli comuni italiani, sulla promozione del turismo sostenibile e sull’identità culturale dei territori. Presente anche il sottosegretario all’Interno Emanuele prisco.

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto anche il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale che ha visto la grande riconferma per il territorio vietrese con la rielezione del dott. Alfonso Giannella per i prossimi cinque anni.

Questo nuovo mandato rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso volto a dare voce e valore a quelle realtà che costituiscono il cuore pulsante del nostro patrimonio nazionale. I borghi non sono solo luoghi geografici, ma veri e propri custodi delle nostre tradizioni, spazi sospesi nel tempo dove la storia dialoga costantemente con il presente.

«Ricevere la riconferma per altri cinque anni è un onore che accolgo con la ferma volontà di proseguire nel solco della valorizzazione delle nostre eccellenze – ha dichiarato Alfonso Giannella – I nostri borghi sono luoghi bellissimi in cui è ancora possibile ritrovare quel legame indissolubile tra l’uomo e il territorio. Il mio impegno sarà costantemente rivolto alla tutela dei valori materiali e immateriali che queste comunità esprimono, operando sempre sotto il segno della bellezza».

Al momento del rinnovo della nomina, sono giunte a Giannella le più sentite congratulazioni dal sindaco Giovanni De Simone, a nome dell’amministrazione comunale di Vietri sul Mare.

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