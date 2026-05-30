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Pallanuoto, Circolo Nautico Salerno: è Serie A2

  • Maggio 30, 2026
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Pallanuoto, Circolo Nautico Salerno: è Serie A2

Il sogno è diventato realtà. Il Circolo Nautico Salerno conquista la promozione in Serie A2 al termine di una stagione straordinaria, chiusa da imbattuto e coronata dalla vittoria nella finale che vale il salto di categoria.

Un traguardo costruito giorno dopo giorno attraverso sacrifici, lavoro e determinazione. Un cammino esaltante che ha visto la formazione salernitana affrontare l’intero campionato lontano dalla propria piscina, disputando tutte le gare in trasferta senza mai perdere compattezza, identità e spirito di gruppo.

La promozione rappresenta il premio per una società che non ha mai smesso di credere nel progetto sportivo e per una squadra capace di superare ogni difficoltà lungo il percorso.

Grande merito va agli atleti, protagonisti di una stagione memorabile, e allo staff tecnico guidato da Walter Fasano, che ha saputo condurre il gruppo fino al raggiungimento di uno storico obiettivo.

La conquista della Serie A2 è anche il successo di dirigenti, sponsor, tifosi e di un’intera città che ha sostenuto il Circolo Nautico Salerno durante tutto il campionato.

Non è soltanto una promozione: è una pagina di storia dello sport salernitano. Dopo una stagione perfetta, il Circolo Nautico Salerno può finalmente festeggiare il meritato approdo in Serie A2. Un sogno inseguito a lungo e oggi diventato realtà

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