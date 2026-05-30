Sangiuliano: Cpr, bene Fico con il Governo

“I Centri di Permanenza e Rimpatrio sono stati ritenuti perfettamente legali dalla Corte di Giustizia Ue, sia pur nel rispetto di giuste prescrizioni. Sono strutture necessarie per una politica di contrasto all’immigrazione illegale. Accolgo positivamente l’affermazione del presidente Fico che pur dicendosi contrario chiarisce che non andrà allo scontro con il governo”. Lo dichiara il capo dell’opposizione alla Regione Campania Gennaro Sangiuliano. “Il tema da discutere può essere quello delle compensazioni da accordare al comune di Castel Volturno in termini di infrastrutture e qualità della vita dei cittadini -aggiunge -. Su questo pronti a ragionare con la maggioranza regionale. La Regione provveda, dal suo canto, anche a superare la causa con il Pinetagrande hospital”. “Il contrasto all’immigrazione illegale resta una delle priorità della nostra nazione che si connette alla sicurezza, alla difesa dell’identità e dei valori di libertà dell’Italia”, conclude Sangiuliano.