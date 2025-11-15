S. valentino Torio. inaugurato il Centro Sportivo Giovanni Vastola

SAN VALENTINO TORIO – E’ stato inaugurato il nuovo Centro Sportivo Polifunzionale “Giovanni Vastola”. Grande l’affluenza di sportivi, tifosi e cittadini, incuriositi e emozionati per questa importante opera ridata alla cittadinanza grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Strianese e dal vice sindaco Rosanna Ruggiero, a seguito di un importante progetto partecipando al Bando nazionale Sport & Periferia 2022. I lavori hanno riguardato il nuovo campo da calcio a 11 in sintetico di ultima generazione, le nuove recinzioni, campo da calcio a 5, campo di basket, da tennis e area giochi per bambini, inoltre sono stati risistemati gli spogliatoi. Ospiti della manifestazione il pres. del CR LND Campania, Carmine Zigarelli e la Prof.ssa Paola Berardino, componente della Giunta regionale CONI Campania. Dopo gli interventi di benvenuto effettuati da parte del sindaco Strianese e del vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, Ruggiero, sono intervenuti il pres. Zigarelli e la prof.ssa Berardino, i quali hanno ricordato che la sinergia fra Ministero dello Sport, Lega Nazionale Campania e CONI con le Amministrazioni comunali possono dare ottimi risultati, ed il “Comunale Giovanni Vastola” ne è un esempio. Infine il sottoscritto, da storico del calcio sanvalentinese e dirigente del San Valentino, ha ricordato un po’ la storia di questo campo, nato dal desiderio di un popolo, creato da privati cittadini con propri mezzi, utilizzando un terreno comunale inutilizzato, omaggiato dall’allora sindaco Mariano Strianese. Sono stati anche esposti due banner con alcune foto della storia del calcio a San Valentino e ricordando anche coloro che hanno dato lustro alla nostra cittadina, giocando in campionati importanti, dalla Serie A, come Giovanni Vastola, fino a Carmine Lomonte, Luigi Vastola, Nunzio Cuofano, Aldo Benito Lonogobardi, che hanno disputato campionati di Serie C e D, infine era giusto menzionare anche l’ex arbitro di CAN B Vincenzo Ripa, ora consigliere LND Campania. Da oggi il San Valentino 1975, con tutte le sue squadre, , l’Atletico San Valentino (2° categoria) e la Scuola calcio Toria, potranno finalmente tornare a casa e tutti gli sportivi e appassionati non possono che ringraziare l’amministrazione per aver ridato luce e vita a questo impianto ormai logoro e obsoleto, inoltre gli interventi di ripristino continueranno, visto che a breve ci sarà un nuovo progetto che riguarderà la costruzione di due tribune.