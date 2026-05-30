Iannicelli sbarca su Mediaset Infinity con Meravigliosa Italia

Dal Carso alla Sicilia viaggio tra bellezza, atmosfere, sapori, persone straordinaria. La Campania protagonista nella nuova trasmissione di Mediaset Infinity

E’ in onda su Mediaset Infinity “Meravigliosa Italia”, il nuovo programma ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli, disponibile gratuitamente h24 nella sezione dei contenuti liberamente fruibili della piattaforma. Alla conduzione Nicola Santini insieme a Peppe Iannicelli e Tanya La Gatta, con la partecipazione di Luca Marsi, Maira Trevisan e Umberto Marzotto.

Il programma attraversa il Paese scegliendo una strada diversa rispetto ai tradizionali format turistici. Al centro restano i luoghi ma emergono soprattutto le atmosfere, le persone, i sapori, l’amore per la propria terra, i dettagli quotidiani che raccontano davvero un territorio.

La Campania è protagonista di “Meravigliosa Italia” con tante puntate dedicate a località iconiche e borghi incantati.

Il viaggio parte con Nicola Santini da Duino Aurisina, dove il Carso incontra il mare e le osmize continuano a farsi riconoscere dalle frasche appese fuori dalle case. Poi Venezia, osservata nei riflessi consumati delle calli e nei silenzi nascosti dietro il turismo di massa.

La Campania apre il racconto mediterraneo tra Napoli, Capri e Positano. Napoli entra in scena con i vicoli stretti, il culto popolare di Maradona e i piccoli riti quotidiani mentre la Costiera Amalfitana si muove tra mare verticale e scorci sospesi nella luce. L’Irpinia conserva castelli, vigneti e paesi dove il tempo sembra rallentare davvero. A Trentinara nel Cilento si vola nell’infinito. Padula apre le porte della sua millenaria Certosa.

In Umbria il viaggio attraversa Narni e la cascata delle Marmore con Peppe Iannicelli, poi cambia improvvisamente respiro nella Val di Scalve, tra sentieri, montagne e silenzi alpini. Il Lazio accompagna invece tra Sperlonga, Ponza e Gaeta, dentro un Mediterraneo fatto di fortezze, porti, miti.

La Puglia porta dentro i trulli di Alberobello, le grotte di Castellana, il mare di Polignano e le canzoni di Domenico Modugno.

Il viaggio continua a Maratea al cospetto del gigantesco Cristo tra panorami sospesi. Praia a Mare incanta con le sue spiagge dorate ed il mare cristallino.

L’approdo finale appartiene alla Sicilia. Umberto Marzotto apre il viaggio legato alle Eolie e a Siracusa mentre Tanya La Gatta accompagna il racconto tra Castelbuono e Taormina, di notte illuminata dal Teatro Antico e di giorno immersa nella luce del mare.

foto dei tre conduttori

da sx Peppe Iannicelli, Nicola Santini, Tanya La Gatta