Salerno, incendio distrugge casa a Pastena

Vigili del Fuoco in azione nel quartiere Pastena per incendio in abitazione. Intorno alle 15.30 la sala operativa è stata allertata per un incendio divampato probabilmente nel vano cucina di un appartamento in via Orazio Flacco a Salerno. I caschi rossi della sede centrale supportati da un’autoscala sono intervenuti prontamente utilizzando anche i presidi antincendio presenti all’interno del condominio. Estinte le fiamme che hanno comunque danneggiato l’appartamento, non si sono registrati fortunatamente feriti. Ancora all’opera le squadre.