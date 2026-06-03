De Luca inaugura bar al Parco Pinocchio: “Abbiatene cura, altrimenti arrivano i lanciafiamme”

Prima uscita pubblica ufficiale per il sindaco Vincenzo De Luca, che ha partecipato all’inaugurazione del nuovo bar all’interno del Parco Pinocchio di Salerno.

Nel corso della cerimonia di apertura della struttura, il primo cittadino ha rivolto un appello ai cittadini affinché contribuiscano a preservare il decoro e la funzionalità degli spazi pubblici recentemente riqualificati, utilizzando anche una battuta che ha strappato sorrisi ai presenti.

«Abbiatene cura, altrimenti cacciamo i lanciafiamme», ha dichiarato De Luca, richiamando con ironia una delle espressioni che negli anni hanno contribuito a caratterizzare il suo stile comunicativo.