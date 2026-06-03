Nocera. degenti nei corridoi in barella nel reparto di Chirurgia

Nocera Inferiore. L’ospedale Umberto I torna alla ribalta della cronaca per vicende legate al ricovero dei pazienti: degenti sistemati nei corridoi del reparto di Chirurgia e personale sanitario alle prese con carichi di lavoro sempre più pesanti. È la segnalazione che arriva dal nosocomio di viale San Francesco e denunciata dal Movimento Popolare Nocerino, che parla di una condizione critica per i degenti, costretti in alcuni casi a occupare spazi non destinati alla degenza, con possibili ripercussioni su privacy, sicurezza e qualità dell’assistenza. L’associazione richiama inoltre l’attenzione sulle difficoltà affrontate giornalmente dagli operatori sanitari, soprattutto durante i turni notturni, e chiede verifiche immediate e interventi concreti da parte delle autorità competenti. Dalle numerose segnalazioni ricevute da pazienti e operatori sanitari, accompagnate da documentazione fotografica, evidenzierebbero un quadro allarmante che merita approfondimenti da parte sia dell’azienda sanitaria che dalle autorità competenti. Lo stesso Movimento Popolare Nocerino sottolinea come non si tratti di un episodio isolato. Nelle scorse settimane erano già state portate all’attenzione pubblica ulteriori problematiche riguardanti altri servizi e reparti dell’ospedale nocerino. L’associazione nocerina evidenzia come le criticità emerse nel locale nosocomio rappresentino il segnale di difficoltà strutturali e organizzative che richiederebbero interventi concreti e una programmazione capace di rispondere alle esigenze di cittadini e operatori. E non solo perché ulteriori preoccupazioni vengono espresse anche per le condizioni di lavoro degli operatori sanitari. L’obiettivo dichiarato è di sollecitare verifiche tempestive e approfondite sulle condizioni denunciate. Il Movimento Popolare Nocerino auspica che dalle verifiche possano scaturire provvedimenti efficaci per migliorare la qualità dell’assistenza, tutelare la dignità dei pazienti e garantire condizioni di lavoro adeguate al personale sanitario.