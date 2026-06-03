Nocera. degenti nei corridoi in barella nel reparto di Chirurgia

Nocera Inferiore. L’ospedale Umberto I torna alla ribalta della cronaca per vicende legate al ricovero dei pazienti: degenti sistemati nei corridoi del reparto di Chirurgia e personale sanitario alle prese con carichi di lavoro sempre più pesanti. È la segnalazione che arriva dal nosocomio di viale San Francesco e denunciata dal Movimento Popolare Nocerino, che parla di una condizione critica per i degenti, costretti in alcuni casi a occupare spazi non destinati alla degenza, con possibili ripercussioni su privacy, sicurezza e qualità dell’assistenza. L’associazione richiama inoltre l’attenzione sulle difficoltà affrontate giornalmente dagli operatori sanitari, soprattutto durante i turni notturni, e chiede verifiche immediate e interventi concreti da parte delle autorità competenti. Dalle numerose segnalazioni ricevute da pazienti e operatori sanitari, accompagnate da documentazione fotografica, evidenzierebbero un quadro allarmante che merita approfondimenti da parte sia dell’azienda sanitaria che dalle autorità competenti. Lo stesso Movimento Popolare Nocerino sottolinea come non si tratti di un episodio isolato. Nelle scorse settimane erano già state portate all’attenzione pubblica ulteriori problematiche riguardanti altri servizi e reparti dell’ospedale nocerino. L’associazione nocerina evidenzia come le criticità emerse nel locale nosocomio rappresentino il segnale di difficoltà strutturali e organizzative che richiederebbero interventi concreti e una programmazione capace di rispondere alle esigenze di cittadini e operatori. E non solo perché ulteriori preoccupazioni vengono espresse anche per le condizioni di lavoro degli operatori sanitari. L’obiettivo dichiarato è di sollecitare verifiche tempestive e approfondite sulle condizioni denunciate. Il Movimento Popolare Nocerino auspica che dalle verifiche possano scaturire provvedimenti efficaci per migliorare la qualità dell’assistenza, tutelare la dignità dei pazienti e garantire condizioni di lavoro adeguate al personale sanitario.
Post Recenti
- Nocera. degenti nei corridoi in barella nel reparto di Chirurgia
- Salernitana, presentato il calendario degli eventi per il 19 giugno
- In Campania i saldi estivi al via da sabato 4 luglio
- Erri De Luca, ‘io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me’
- De Luca inaugura bar al Parco Pinocchio: “Abbiatene cura, altrimenti arrivano i lanciafiamme”
Categorie
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco