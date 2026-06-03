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Erri De Luca, ‘io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me’
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Erri De Luca, ‘io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me’

  • Giugno 3, 2026
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Erri De Luca, ‘io fuori da Salerno Letteratura? È il Festival che si è escluso da me’

“Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me”. Lo dice Erri De Luca all’ANSA liquidando in una battuta la questione della cancellazione della prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno, dopo le sue dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. Lo scrittore non vuole aggiungere nessun commento e forse “pure questa alla fine è una dichiarazione” afferma.

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