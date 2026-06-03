Salernitana, presentato il calendario degli eventi per il 19 giugno

Ieri mattina, presso il Complesso San Michele di Salerno, gentilmente ospitati dalla Fon- dazione Carisal, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento celebrativo dedicato al- l’anniversario della Salernitana. Sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti della manifestazione, che vedrà la partecipazione di ex calciatori granata im- pegnati in una partita commemorativa in pro- gramma presso la spiaggia di Santa Teresa, nell’ambito del torneo amatoriale di beach soccer. “Oltre 50 calciatori che hanno giocato nella Saler- nitana si daranno battaglia sull’arena di Santa Te- resa – afferma Peppe Liguori organizzatore dell’evento – per una partita che regalerà emozioni speciali ai tifosi del cavalluccio. Le maglie indossate dai calciatori granata – continua Liguori – saranno autografate e successivamente messe all’asta per sostenere due iniziative sociali: un sostegno ai bambini del Mali e la copertura delle spese mediche per la piccola Tiffany Giordano, alle prese con una lesione del plesso brachiale.” L’iniziativa intende

di Carlo Ricchetti, recentemente scomparso, figura stimata e profondamente legata al tessuto sportivo e sociale cittadino. “Carlo è stato un esempio sia in campo che fuori – afferma Luca Fusco, storico ca- pitano della Salernitana – Io ero giovane e in lui ve- devo una persona sempre pronta ad aiutare e sostenere, per questo sono davvero felice ed emo- zionato che questo evento porti il suo nome”. “Carlo è stato un esempio vero, un uomo di grandi valori – afferma Ciro De Cesare, ex calciatore granata – inoltre giocando nello stesso ruolo ho avuto la pos- sibilità di imparare tanto da lui e migliorare sia sotto l’aspetto tecnico che tattico”. Inoltre sarà bellissimo incontrare tanti nostri ex compagni con cui siamo ancora in contatto, ma il messaggio è chiaro, in campo ci sarà una battaglia!” Alla conferenza è in- tervenuto anche il Presidente della Fondazione Ca- risal, Domenico Credendino, “la Fondazione ha nel suo DNA il sostegno interverranno gli organizzatori dell’iniziativa, rappresentanti delle istituzioni e au- torevoli esponenti del panorama sportivo locale.