Salernitana, presentato il calendario degli eventi per il 19 giugno

Ieri mattina, presso il Complesso San Michele di Salerno, gentilmente ospitati dalla Fon- dazione Carisal, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento celebrativo dedicato al- l’anniversario della Salernitana. Sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti della manifestazione, che vedrà la partecipazione di ex calciatori granata im- pegnati in una partita commemorativa in pro- gramma presso la spiaggia di Santa Teresa, nell’ambito del torneo amatoriale di beach soccer. “Oltre 50 calciatori che hanno giocato nella Saler- nitana si daranno battaglia sull’arena di Santa Te- resa – afferma Peppe Liguori organizzatore dell’evento – per una partita che regalerà emozioni speciali ai tifosi del cavalluccio. Le maglie indossate dai calciatori granata – continua Liguori – saranno autografate e successivamente messe all’asta per sostenere due iniziative sociali: un sostegno ai bambini del Mali e la copertura delle spese mediche per la piccola Tiffany Giordano, alle prese con una lesione del plesso brachiale.” L’iniziativa intende
rappresentare un significativo momento di sport, condivisione e memoria collettiva, nel segno della profonda passione per i colori granata e del conso- lidato legame con la città di Salerno. Partner del- l’iniziativa la Fondazione Fioravante Polito, “Il 19 Giugno si terrà l’accensione della Fiaccola della Pre- venzione – afferma Davide Polito, Presidente della Fondazione – dedicata al Passaporto ematico e sarà l’occasione per condividere solidarietà e preven- zione” L’evento sarà inoltre dedicato alla memoria
di Carlo Ricchetti, recentemente scomparso, figura stimata e profondamente legata al tessuto sportivo e sociale cittadino. “Carlo è stato un esempio sia in campo che fuori – afferma Luca Fusco, storico ca- pitano della Salernitana – Io ero giovane e in lui ve- devo una persona sempre pronta ad aiutare e sostenere, per questo sono davvero felice ed emo- zionato che questo evento porti il suo nome”. “Carlo è stato un esempio vero, un uomo di grandi valori – afferma Ciro De Cesare, ex calciatore granata – inoltre giocando nello stesso ruolo ho avuto la pos- sibilità di imparare tanto da lui e migliorare sia sotto l’aspetto tecnico che tattico”. Inoltre sarà bellissimo incontrare tanti nostri ex compagni con cui siamo ancora in contatto, ma il messaggio è chiaro, in campo ci sarà una battaglia!” Alla conferenza è in- tervenuto anche il Presidente della Fondazione Ca- risal, Domenico Credendino, “la Fondazione ha nel suo DNA il sostegno interverranno gli organizzatori dell’iniziativa, rappresentanti delle istituzioni e au- torevoli esponenti del panorama sportivo locale.