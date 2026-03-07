Marano, 79enne ucciso come un boss

Spari in pieno giorno a Marano. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è stato vittima di un agguato avvenuto tra via Svizzera e Corso Europa. La vittima si chiamava Castrese Palumbo, 79 anni, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino al clan Nuvoletta.

Le fonti sul posto riferiscono che due sicari a bordo di una moto si sarebbero avvicinati all’auto in cui si trovava la vittima e fatto fuoco, colpendo l’uomo con diversi colpi.

Sul luogo dell’agguato sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e individuare gli autori. Non si segnalano al momento altre persone coinvolte o ferite gravi.

CHI è LA VITTIMA

Palumbo è il nonno di Aurelio Taglialatela, condannato a 17 anni e 4 mesi per l’omicidio volontario, avvenuto il 15 settembre 2024 del 20enne Corrado Finale, morto dopo essere stato investito volontariamente in scooter a seguito di una lite. Palumbo inoltre è risultato pregiudicato per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa al clan Nuvoletta.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

All’interno di una Toyota Yaris, lato guida, i carabinieri hanno ritrovato la vittima ormai deceduta. I killer poco prima avevano esploso almeno 12 colpi d’arma da fuoco sei dei quali hanno colpito l’uomo alla testa.

DODICI BOSSOLI IN STRADA

I miliari hanno rinvenuto in strada e sequestrato 12 bossoli calibro nove. Le indagini proseguono per stabilire la dinamica dell’omicidio e il movente, sia cercando e sentendo testimoni sia acquisendo eventuali immagini da telecamere di videosorveglianza nella zona.