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In Campania i saldi estivi al via da sabato 4 luglio

  • Giugno 3, 2026
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In Campania i saldi estivi al via da sabato 4 luglio

E’ sabato 4 luglio la data di avvio dei saldi estivi in Campania. Lo ha deciso la Giunta regionale. I saldi si svolgeranno per un periodo non superiore a 60 giorni, le vendite promozionali non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti la data d’avvio.

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