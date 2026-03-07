Arechi quasi vuoto: prevendita bassa

Numeri decisamente bassi per la sfida tra US Salernitana 1919 e Latina Calcio 1932 in programma domani allo Stadio Arechi.
Il dato della prevendita si ferma infatti ad appena 1.500 biglietti staccati, di cui 77 acquistati dai tifosi laziali. Sommando i 5.289 abbonati, il totale degli spettatori attualmente previsto è di 6.789 presenze.
Un numero che potrebbe far registrare il minimo stagionale di pubblico per la squadra granata. Il record negativo, al momento, appartiene alla gara interna contro il Casarano Calcio, che aveva portato allo stadio 7.404 spettatori.