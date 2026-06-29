Salerno, in 4 piazze la Notte Bianca Week End tra l’11 e il 12 luglio

Sarà presentata domani, martedì 30 giugno alle ore 11, presso la Sala Genovesi della Camera di Commercio (Via Roma) di Salerno, la XIV edizione della Notte Bianca Week End di Salerno, uno degli eventi più attesi dell’estate salernitana.

La manifestazione si terrà l’11 e il 12 luglio, animando quattro grandi piazze cittadine con concerti, spettacoli, comicità, intrattenimento per famiglie e premi dedicati all’eccellenza salernitana.

Organizzata dalla FeNailp – Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, l’iniziativa gode del patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Scabec, Fondazione della Comunità Salernitana e Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Nata nel 2011 come progetto di valorizzazione culturale e commerciale della città, la Notte Bianca si è affermata nel tempo come un format capace di unire musica, turismo, commercio e partecipazione, coinvolgendo interi quartieri e attirando migliaia di visitatori da tutta la provincia e non solo.

L’edizione 2026 si presenta con un cartellone trasversale, capace di parlare ai più giovani e al tempo stesso di conquistare un pubblico adulto grazie alla presenza di grandi nomi del panorama italiano e di volti storici della musica “evergreen”. Non mancheranno, come sempre, attività e spazi dedicati ai bambini.

I LUOGHI DELLA NOTTE BIANCA WEEK END 2026

Sabato 11 luglio

Quartiere Mercatello: Piazza M. Grasso

Quartiere Pastena: Piazza della Libertà

Quartiere Torrione: Piazza G. Gloriosi

Domenica 12 luglio

Piazza Portanova

Nel corso della conferenza stampa saranno annunciati tutti i dettagli del programma, i premiati e i grandi ospiti dell’edizione 2026.

Intervengono:

• Giuseppe Gallo, Vicepresidente Vicario della Camera di Commercio di Salerno;

• Sabato Pecoraro, Presidente Provinciale FeNAILP Salerno;

• Gregorio Saetta, Presidente FeNAILP Città di Salerno;

• Mario Arciuolo, Segretario Nazionale FeNAILP;

• Alessandro Ferrara, Assessore al Turismo del Comune di Salerno;

• Dario Loffredo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno.