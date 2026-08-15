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Paura sul Monte Finestra: diciannovenne disperso, salvato dai Vigili del Fuoco

  • Agosto 16, 2026
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Paura sul Monte Finestra: diciannovenne disperso, salvato dai Vigili del Fuoco

​CAVA DE’ TIRRENI – Si è conclusa nel cuore della notte la disavventura di un escursionista di 19 anni, originario di Giffoni Valle Piana, che ieri sera aveva perso l’orientamento durante un’escursione sul Monte Finestra.
​L’allarme è scattato intorno alle 18:00, quando il giovane, dopo aver raggiunto la vetta, non è più riuscito a ritrovare il sentiero per la via del ritorno. Resosi conto di non poter proseguire in autonomia, ha richiesto soccorso, attivando la macchina delle emergenze.
​Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, che ha subito avviato le operazioni di ricerca. Grazie alle coordinate fornite e alla perfetta conoscenza del territorio, i soccorritori sono riusciti a localizzare il diciannovenne in tempi brevi.
​Le operazioni di recupero, rese complesse dall’oscurità, si sono svolte con successo: il ragazzo è stato raggiunto e riaccompagnato a valle dai vigili del fuoco. Fortunatamente, nonostante lo spavento per la brutta esperienza, il giovane godeva di ottima salute e non ha riportato ferite, rendendo superfluo il ricorso alle cure mediche.
​Il lieto fine è arrivato intorno alle 23:00, orario in cui le squadre di soccorso hanno fatto rientro, chiudendo definitivamente l’intervento.

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