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Caldo record, Tiso(Accademia Iniziativa Comune): “Anziani tra categorie più a rischio”

  • Giugno 29, 2026
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“Le temperature eccezionalmente elevate che stanno interessando in questi giorni il nostro Paese rappresentano un’emergenza che non può essere sottovalutata. Tra le categorie più esposte agli effetti del caldo estremo ci sono gli anziani, in particolare i soggetti over 65 che vivono da soli o convivono con patologie croniche”.  Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Proteggere le persone più fragili – prosegue Carmela Tiso – deve diventare una priorità condivisa. Non si tratta soltanto di affrontare un’emergenza stagionale, ma di costruire una cultura della prevenzione e della solidarietà. Famiglie, vicini di casa, volontariato e istituzioni possono fare la differenza attraverso piccoli gesti quotidiani: verificare le condizioni di salute degli anziani che vivono soli, favorire una corretta idratazione, garantire ambienti freschi e prestare attenzione ai primi segnali di malessere. Ricordiamo d’altronde che cambiamento climatico – conclude il portavoce di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso – rende sempre più frequenti e intense queste ondate di calore. Per questo è necessario rafforzare le reti di assistenza territoriale e promuovere campagne di sensibilizzazione efficaci. Tutelare gli anziani significa difendere il diritto alla salute e alla dignità delle persone più vulnerabili, evitando che il caldo estremo possa trasformarsi prima o poi in una tragedia”.

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