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Salernitana-Scafatese: le formazioni

  • Agosto 15, 2026
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Salernitana-Scafatese: le formazioni

Cosmi parte dal 3-4-2-1

Per il primo appuntamento ufficiale Serse Cosmi sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1 sul quale ha lavorato durante la preparazione estiva. Tra i pali dovrebbe esserci Galeotti, protetto da una linea difensiva a tre composta dall’ex Casertana HeinzMatino e Zoina, quest’ultimo al momento favorito su Anastasio.

Sulle corsie esterne spazio a Llano sulla destra e Villa sulla sinistra, mentre la coppia centrale dovrebbe essere formata da Tascone e Gyabuaa. Alle spalle dell’unica punta Lescano, principale riferimento offensivo dei granata, Cosmi dovrebbe affidarsi alla mobilità di Djibril e Achik, chiamati a muoversi tra le linee e ad accompagnare la manovra offensiva.

Restano fuori De Boer e Bevilacqua, indisponibili. Non convocato Ferrari, la cui posizione appare legata alle dinamiche di mercato in uscita.

Scafatese con il 4-3-3

Dall’altra parte la Scafatese di Ferraro dovrebbe rispondere con un 4-3-3.

Forte è indicato tra i pali, con Novella, Baldan, Manzi e Ortisi nel reparto arretrato. In mezzo al campo spazio a Proia, Tripi ed Esposito, mentre davanti il tecnico dovrebbe affidarsi al tridente composto da Volpicelli, Maggio e Convitto.

Una formazione costruita per provare a rendere immediatamente competitivo il ritorno della Scafatese in Serie C e che questa sera avrà la possibilità di misurarsi in uno scenario prestigioso come quello dell’Arechi.

Per la Salernitana, invece, la gara rappresenta il primo vero banco di prova del nuovo corso targato Cosmi. Dopo settimane di preparazione e indicazioni tattiche, il campo inizierà a fornire le prime risposte sulla squadra chiamata a disputare una stagione da protagonista.

Le formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Galeotti; Heinz, Matino, Zoia; Llano, Tascone, Gyabuaa, Villa; Achik, Djibril; Lescano. A disposizione: Cevers, Cataldo, Boncori, Mastrovito, Anastasio, Di Vico, Russo, Sorbino, Nastri, Vuillermoz, Cardoni. Allenatore: Cosmi

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Novella, Baldan, Manzi, Ortisi; Proia, Tripi, Esposito; Volpicelli, Maggio, Convitto. A dispoizione: Becchi, Lamberti, Altobello, Esposito C., Faiello, Guerra, Scognamiglio, Suhs, Terribili, Brunet, De Chiara, Santarpia, Dambros, De Michele, Molinaro, Palmieri. Allenatore: Ferraro

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