Nasce il nuovo Portale della Cultura di Salerno - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Crollato l’intero edificio dove Enzo Cuomo viveva con la moglie Trini e la figlia Isabella
Consiglio Campania ok mozione contro Cpr C.Volturno
Cava. proclamazione dei consiglieri eletti in Consiglio comunale
Mozione Picarone sulle preferenze, sì del Consiglio regionale
Salerno

Nasce il nuovo Portale della Cultura di Salerno

  • Giugno 29, 2026
  • 0
  • 108
  • 1 Min Read
Nasce il nuovo Portale della Cultura di Salerno
Sarà online da martedì 30 giugno, il nuovo Portale della Cultura del Comune di Salerno. Il portale sarà uno strumento digitale moderno, completamente rivoluzionato nel concept e nella veste grafica, progettato per centralizzare e valorizzare l’offerta culturale e turistica della città.
La piattaforma nasce con l’obiettivo di rendere immediatamente fruibili a cittadini e turisti le informazioni sugli eventi del territorio e sul patrimonio storico ed architettonico.
L’architettura del sito permette di partire dalla consultazione degli eventi in cartellone per poi scoprire i luoghi storici che li ospitano. Grazie a un ricco archivio informativo e fotografico, il portale permette inoltre di ricollegarsi alle passate edizioni delle manifestazioni, creando una memoria storica digitale della programmazione culturale cittadina.
All’interno dell’esperienza offerta dal portale troviamo due sezioni tematiche di rilievo, che danno la giusta valorizzazione al Teatro Verdi, centro della cultura cittadina, ed all’evento di rilievo nazionale delle “Luci d’Artista”. La mappatura dei musei cittadini, le informazioni turistiche e lo sviluppo di itinerari tematici, i personaggi che hanno fatto la storia di Salerno completano l’offerta, ottimizzando l’esperienza di visita sia sul piano informativo che turistico.
Link diretto al portalehttps://cultura.comune.salerno.it/

 

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017