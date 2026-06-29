Nasce il nuovo Portale della Cultura di Salerno

Sarà online da martedì 30 giugno, il nuovo Portale della Cultura del Comune di Salerno. Il portale sarà uno strumento digitale moderno, completamente rivoluzionato nel concept e nella veste grafica, progettato per centralizzare e valorizzare l’offerta culturale e turistica della città.

La piattaforma nasce con l’obiettivo di rendere immediatamente fruibili a cittadini e turisti le informazioni sugli eventi del territorio e sul patrimonio storico ed architettonico.

L’architettura del sito permette di partire dalla consultazione degli eventi in cartellone per poi scoprire i luoghi storici che li ospitano. Grazie a un ricco archivio informativo e fotografico, il portale permette inoltre di ricollegarsi alle passate edizioni delle manifestazioni, creando una memoria storica digitale della programmazione culturale cittadina.

All’interno dell’esperienza offerta dal portale troviamo due sezioni tematiche di rilievo, che danno la giusta valorizzazione al Teatro Verdi, centro della cultura cittadina, ed all’evento di rilievo nazionale delle “Luci d’Artista”. La mappatura dei musei cittadini, le informazioni turistiche e lo sviluppo di itinerari tematici, i personaggi che hanno fatto la storia di Salerno completano l’offerta, ottimizzando l’esperienza di visita sia sul piano informativo che turistico.

Link diretto al portale: https://cultura.comune. salerno.it/