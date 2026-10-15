Salerno, al via i Compliance Days

Il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e conformità normativa è al centro dei Compliance Days Salerno, l’iniziativa che ha preso il via oggi nella cornice del Complesso San Michele con le prime due sessioni di lavoro.

La manifestazione è organizzata dallo Studio Legale Nunziante Magrone, dallo Studio Raffaele D’Arienzo e dallo Studio Legale Sica Associato, con l’obiettivo di promuovere un confronto tra competenze e prospettive applicative sui temi della compliance nell’era della trasformazione digitale.

La rassegna riunisce contributi e riflessioni sulle sfide che l’evoluzione tecnologica pone alle imprese e alle organizzazioni, chiamate a coniugare sviluppo, utilizzo delle nuove tecnologie e rispetto delle regole. L’ambizione degli organizzatori è fare dei Compliance Days un appuntamento annuale di riferimento per approfondire il rapporto tra innovazione e conformità normativa.

Domani i panel su governance digitale e intelligenza artificiale

I lavori proseguiranno domani con due panel dedicati a temi centrali nel dibattito sulla trasformazione digitale: “Governance Digitale e AI Regulation” e “Istituzioni della Compliance nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Gli incontri saranno l’occasione per approfondire le questioni legate alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale, ai modelli di governance digitale e agli strumenti necessari per garantire che l’innovazione si sviluppi nel rispetto del quadro normativo.

Con le due giornate di confronto, i Compliance Days Salerno puntano a favorire il dialogo tra mondo giuridico, innovazione e applicazioni concrete, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo processi, responsabilità e modalità di gestione della compliance.