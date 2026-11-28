di Olga Chieffi

Questa sera, alle ore 18, l’Aula consiliare del Comune di Roccadaspide ospiterà il vernissage della mostra “Dalle Madri Costituenti alla Crescita Democratica della Repubblica”, promossa dall’ Associazione Arte Musica e spettacolo, unitamente alla National Promotion Eventi, un appuntamento di alto profilo civile e storiografico pensato per riannodare i fili della memoria democratica italiana attraverso il protagonismo femminile, dalla conquista del suffragio fino ai lavori dell’Assemblea Costituente. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, introducendo un percorso che intreccia ricerca storica, lettura critica e testimonianza diretta del territorio. Si procederà, quindi, con la presentazione del volume “Il voto alle donne! La storia di una battaglia, dalle suffragette alla Costituente”, attraverso una conversazione affidata ad un suo autore, lo storico Mario Avagliano, l’altro è Marco Palmieri, in libreria per Einaudi, chiamata a ripercorrere le tappe culturali, politiche e sociali che condussero le donne italiane al pieno esercizio della cittadinanza. Accanto al confronto saggistico, prenderanno voce le parole e le riflessioni delle ventuno protagoniste della Carta repubblicana attraverso la lettura di testi e pensieri a cura del Comitato d’onore delle 21 Madri Costituenti, coordinato da Antonietta Maria Sabatino, arricchita dalla proiezione di brevi documentari dedicati agli avvenimenti cruciali del 1946. L’incontro offrirà, inoltre, l’occasione per riportare alla luce una pagina meno esplorata ma decisiva della Seconda guerra mondiale nel Salernitano: il movimento di Resistenza a Roccadaspide e gli scontri della battaglia sul fiume Calore. Mentre la narrazione storiografica più consueta tende infatti a concentrarsi sulle spiagge di Paestum e sui combattimenti intorno a Battipaglia, nel settembre del 1943 la Valle del Calore rappresentò uno degli snodi strategici più delicati dell’intera battaglia di Salerno. Sbarcata a sud del Sele con la 36ª Divisione di Fanteria americana “Texas”, l’avanzata alleata mirava a mettere in sicurezza i rilievi che dominano la piana, tra Altavilla Silentina, Albanella; proprio in quel corridoio compreso tra i due fiumi, Sele e Calore, tra l’11 e il 14 settembre, il feldmaresciallo Albert Kesselring concentrò il massimo sforzo offensivo nel tentativo di incunearsi tra le forze americane e britanniche, spezzare in due la testa di ponte e ricacciare gli Alleati in mare. In tale scenario bellico, i centri collinari compresi tra Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto assunsero la funzione di retrovie strategiche e arterie di comunicazione interne lungo il corso del Calore, attraversate da reparti tedeschi — in particolare unità della XVI Panzer-Division e della XXIX Panzergrenadier-Division — impegnati a far affluire rinforzi e artiglieria da sud-est verso il fronte di Altavilla Silentina e Persano, trasformando l’entroterra in un crocevia di manovre, cannoneggiamenti e duri contraccolpi per le popolazioni locali. Proprio in questo frangente drammatico Mary Chieffi allestì, insieme al padre Italo, un ospedale da campo per garantire i primi soccorsi e l’assistenza medica urgente in assenza di strutture adeguate, guadagnandosi così il riconoscimento dell’Anpi quale prima donna partigiana salernitana. Un tributo che assume una duplice valenza storica e civile: da un lato restituisce centralità al contributo offerto dalle comunità dell’entroterra salernitano nei giorni dell’Operazione Avalanche, superando una lettura che ha spesso circoscritto la Resistenza al solo Centro-Nord; dall’altro attesta il protagonismo femminile fin dalle prime ore successive all’8 settembre 1943, riconoscendo nella cura, nella solidarietà e nel soccorso organizzato prestato in zona di operazioni e sotto diretto pericolo una forma fondamentale di opposizione civile alla barbarie della guerra e all’occupazione tedesca, destinata poi a riflettersi anche nel suo successivo impegno educativo e democratico. Questi snodi saranno approfonditi dagli interventi del Presidente provinciale dell’Anpi, Ubaldo Baldi — che si soffermerà anche sui riconoscimenti conferiti dalla Commissione Riconpart a partigiani del territorio, tra cui due combattenti impegnati nelle Quattro giornate di Napoli, dal 27 al 30 settembre 1943, e uno attivo in Veneto — e di Olga Chieffi, nipote di Mary Chieffi. La serata proseguirà con la consegna degli attestati di partecipazione alle ventuno donne che rievocano la memoria delle Madri Costituenti e con un collegamento con Valentina Magrin, socia onoraria del progetto e nipote di Tina Anselmi, primo ministro donna del governo. Il percorso si concluderà, infine, nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 10.30, con l’incontro rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sul tema “Scuola-Società e Costituzione”, animato da letture scelte degli allievi e dagli interventi della dirigente scolastica dell’Istituto “Don Milani-Linguiti” di Giffoni Valle Piana, Daniela Ruffolo, del sindaco Gabriele Iuliano e della dirigente scolastica dell’Istituto “Parmenide” di Roccadaspide, Rita Brenca.