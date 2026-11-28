di Erika Noschese

È durato quasi sei ore l’interrogatorio della donna indagata nell’ambito del filone relativo alle presunte false fatturazioni emerso dall’inchiesta sull’omicidio del metronotte Walter Avallone, ucciso lo scorso 12 ottobre da un colpo di arma da fuoco alla gola. Ieri, al Tribunale di Vallo della Lucania, dinanzi al pubblico ministero Francesco Rotondo, è comparsa la donna che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, risulterebbe titolare di due società e amministratrice di una terza. Ad accompagnarla il suo legale, l’avvocato Giuseppe Ferlisi, che ha chiarito fin da subito come la sua assistita non sia un’imprenditrice, bensì una casalinga, del tutto estranea, secondo la difesa, alle vicende oggetto dell’indagine. «Abbiamo deciso di rispondere perché la mia assistita si ritiene estranea alle accuse che in questo momento le vengono contestate», ha dichiarato l’avvocato ai microfoni di StileTv. «La mia assistita non è una professionista, è una casalinga e non era assolutamente a conoscenza né dei fatti relativi alla vicenda principale per cui è stata avviata questa indagine, né delle questioni fiscali. Probabilmente molte delle attività patrimoniali a suo nome sono state oggetto di alterazioni alle quali lei non ha partecipato e delle quali non era a conoscenza». Il legale ha precisato che la donna sarebbe estranea al settore dell’informazione e del marketing pubblicitario, pur avendo collaborato in passato con il giornalista cilentano attualmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio in concorso, detenzione illegale di armi e dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Secondo la ricostruzione della difesa, la donna non sarebbe stata consapevole di risultare titolare di due società e amministratrice di una terza. Una circostanza che sarebbe emersa soltanto nel corso degli accertamenti e delle contestazioni formulate dagli inquirenti. «La maggior parte delle cose le abbiamo scoperte oggi, durante le contestazioni. La prima a essere dispiaciuta è proprio lei, ma non ha assolutamente partecipato a queste attività. Abbiamo visionato alcuni atti che riteniamo fraudolenti, perché non sottoscritti in sua presenza», ha spiegato Ferlisi all’emittente televisiva diretta da Alfonso Stile. «È una casalinga, non certo un’imprenditrice. Non ha mai gestito nulla a livello patrimoniale. Di una società aveva sentito il nome, ma non sapeva di esserne amministratrice. Si è ritrovata a ricoprire quella carica, di fatto, a sua insaputa, probabilmente per aver apposto alcune firme in maniera incauta». Nel corso dell’interrogatorio, la donna avrebbe inoltre escluso qualsiasi rapporto personale o professionale con la vittima e con gli altri indagati, fatta eccezione per il giornalista cilentano, con il quale aveva intrattenuto una collaborazione lavorativa conclusasi nel 2024. «Conosceva soltanto uno degli indagati per ragioni professionali, avendo collaborato in passato con lui nell’ambito di un’attività di redazione giornalistica. Il rapporto professionale è terminato nel 2024 e, da allora, non c’è stata alcuna ulteriore collaborazione, se non qualche contatto a titolo amicale», ha precisato l’avvocato. Ferlisi ha inoltre escluso che la sua assistita abbia mai percepito compensi riconducibili alle cariche societarie che le vengono attribuite. «Non ha mai ricevuto emolumenti né gestito alcuna delle società della cui esistenza abbiamo avuto contezza soltanto oggi. Quando svolgeva attività giornalistica come redattrice riceveva semplicemente rimborsi spese, peraltro irrisori, le cui cifre sono state comunicate agli inquirenti. Nulla che avesse a che fare con incarichi societari dei quali, fino a un mese fa e, per buona parte, fino a oggi, ignorava completamente l’esistenza». La difesa ha quindi annunciato la possibilità di presentare una querela in relazione ad alcuni documenti ritenuti falsi. «Ci siamo riservati di presentare querela per quelli che, ai nostri occhi, sono evidenti falsi. Alcuni appaiono anche molto grossolani, altri probabilmente più elaborati. Contiamo di formalizzare la querela la prossima settimana. Abbiamo già disconosciuto la paternità di alcune sottoscrizioni che ci sono state mostrate», ha dichiarato il legale. Nel tentativo di chiarire la propria posizione, la donna avrebbe inoltre messo spontaneamente a disposizione degli investigatori alcuni elementi informatici. «La mia assistita ha consegnato in visione alla polizia giudiziaria alcune estrapolazioni dal proprio computer, a sostegno delle dichiarazioni rese, nella speranza che possano contribuire a chiarire la sua estraneità ai fatti», ha aggiunto Ferlisi.Intanto, gli accertamenti sul presunto sistema di fatturazioni per operazioni inesistenti continuano a intrecciarsi con quelli relativi all’omicidio di Walter Avallone. Dalle verifiche sarebbe emerso che il nome del metronotte compare negli assetti societari di due imprese, entrambe con sede a Eboli. Nella prima, costituita nel 2022 e operante nel settore della produzione di contenuti digitali, Avallone risulterebbe amministratore unico dal novembre 2023. Nella seconda, invece, avrebbe ricoperto il ruolo di socio unico dal 29 maggio 2026, prima del subentro, nel luglio successivo, di un altro degli indagati.Una rete di rapporti societari e professionali sulla quale la Procura di Vallo della Lucania continua a indagare per ricostruire eventuali collegamenti tra le presunte irregolarità fiscali e l’omicidio del metronotte. Le indagini proseguono e questa mattina è previsto l’interrogatorio del giornalista cilentano, assistito dall’avvocato Michele Sarno. Un nuovo passaggio investigativo dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire il ruolo dei diversi soggetti coinvolti e i rapporti tra le società finite al centro degli accertamenti.