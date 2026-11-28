La Regione Campania avvia una riorganizzazione complessiva della rete dei punti nascita pubblici e privati, mentre per l’ospedale dell’Immacolata di Sapri arriva una proroga di dodici mesi che allontana, almeno temporaneamente, il rischio di riconversione del reparto. Una decisione particolarmente attesa nel Golfo di Policastro, dove il futuro del servizio di maternità è da tempo al centro delle preoccupazioni di amministratori locali, operatori sanitari e cittadini. La Giunta regionale ha approvato la delibera numero 696 del 2026, relativa al piano “Gravidanza protetta e parto sicuro”, primo atto di indirizzo per una revisione organica dell’assistenza alla maternità sull’intero territorio campano. Un provvedimento che punta a superare la gestione delle singole criticità attraverso una programmazione capace di coinvolgere tutte le strutture esistenti, valutandone requisiti, organizzazione e qualità delle prestazioni. Il piano prevede una ricognizione delle 49 strutture pubbliche e private presenti in Campania, che saranno sottoposte a verifiche secondo criteri uniformi. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza delle donne e dei neonati, migliorare la qualità dell’assistenza e garantire una distribuzione più equilibrata dei servizi. Una questione particolarmente delicata in una regione caratterizzata da una presenza del settore privato significativamente superiore alla media nazionale e da territori nei quali la distanza dai principali presidi ospedalieri può rappresentare un elemento di criticità nell’accesso alle cure. Tra le priorità individuate figurano il rafforzamento della rete pubblica, la revisione degli accreditamenti e la riqualificazione dei punti nascita ospedalieri. Entro novanta giorni dovrà essere completata la verifica dei requisiti di tutte le strutture, mentre specifici interventi di potenziamento interesseranno inizialmente gli ospedali San Giovanni Bosco e San Paolo. Particolare attenzione sarà riservata al miglioramento dell’offerta assistenziale, a cominciare dalla partoanalgesia, servizio considerato importante per garantire alle donne maggiori possibilità di scelta e un’assistenza adeguata durante il travaglio. Per accompagnare l’attuazione del programma saranno costituiti due organismi tecnici, chiamati a supportare la Regione nella valutazione delle strutture e nella definizione del nuovo assetto organizzativo. Entro sei mesi dovrà essere elaborata la proposta del primo Percorso Nascita regionale, destinato a rappresentare il riferimento per l’intero sistema sanitario campano. Non si tratta, dunque, di un riordino già definito nei suoi singoli interventi, ma dell’avvio di un percorso di verifica e programmazione dal quale dovranno emergere le decisioni sul futuro dei diversi presidi. In questo scenario assume particolare rilevanza la situazione di Sapri, insieme a quelle di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Per queste strutture, ogni ulteriore valutazione, comprese eventuali richieste di deroga, sarà effettuata sulla base degli accertamenti previsti dalla delibera. Una disposizione che lascia aperta la possibilità di rivedere le prospettive dei singoli reparti alla luce delle loro caratteristiche e delle esigenze dei territori serviti. Per il punto nascita dell’Immacolata, intanto, arriva una prima risposta concreta. Secondo quanto comunicato dal sindaco Antonio Gentile, la riconversione viene rinviata di dodici mesi, consentendo la prosecuzione dell’attività di parto, anche programmato, previa attestazione da parte dell’Asl del possesso dei necessari requisiti di sicurezza. La continuità del servizio resta quindi subordinata alle verifiche previste, ma il rinvio offre un margine temporale per lavorare alla qualificazione del reparto e alla definizione delle condizioni necessarie per mantenerlo operativo. La decisione è maturata nell’ambito del confronto istituzionale avviato tra l’amministrazione comunale e la Regione. «Oggi abbiamo aggiornato il tavolo avviato lo scorso 2 novembre con il presidente Roberto Fico. Il presidente ci ha presentato la sua proposta e questa sera è stata pubblicata la delibera di Giunta regionale sul riordino dei punti nascita», ha spiegato Gentile. Il primo cittadino ha evidenziato soprattutto l’apertura alla rivalutazione dell’assetto del presidio, anche attraverso un’eventuale deroga. Nella valutazione potranno assumere rilievo le dotazioni strutturali dell’ospedale, la classificazione del territorio come zona disagiata e il rischio di mobilità sanitaria verso la vicina Basilicata. Elementi che l’amministrazione comunale considera fondamentali per rappresentare le esigenze di un comprensorio nel quale la presenza di un punto nascita assume un significato che va oltre i confini della città. Nel corso dell’incontro, Gentile ha inoltre illustrato al presidente della Regione una proposta progettuale finalizzata alla qualificazione del reparto. «Ho trovato attenzione, condivisione e anche riscontro nella delibera appena pubblicata», ha dichiarato il sindaco, ribadendo che l’obiettivo resta quello di mantenere aperto e sicuro il punto nascita di Sapri. Sul piano regionale, il presidente Roberto Fico rivendica la scelta di affrontare la questione attraverso un intervento complessivo, evitando decisioni frammentarie. «Per la prima volta affrontiamo la questione dei punti nascita in Campania con un approccio complessivo, fondato su criteri omogenei, verifiche puntuali e una programmazione che riguarda l’intera rete, pubblica e privata», ha dichiarato. Per Fico, la nuova impostazione deve partire dalla conoscenza delle condizioni effettive dei servizi e dei bisogni delle comunità, così da individuare interventi coerenti con le necessità assistenziali. «La sicurezza delle donne e dei neonati è la nostra priorità. Vogliamo rafforzare il sistema pubblico, valorizzare le strutture e le professionalità presenti e costruire un’organizzazione dei punti nascita più efficiente ed equilibrata», ha aggiunto il governatore. L’obiettivo dichiarato è garantire adeguati livelli di assistenza indipendentemente dal territorio di residenza, affrontando le criticità che da tempo caratterizzano la sanità campana. «Non vogliamo procedere con interventi frammentari. Con questo provvedimento poniamo le basi per una politica regionale dei punti nascita finalmente organica, orientata alla tutela della salute e alle esigenze delle famiglie», ha concluso Fico. Per Sapri si apre adesso una fase decisiva. Il rinvio della riconversione non equivale a una soluzione definitiva, ma consente di affrontare il futuro del reparto attraverso un percorso di verifiche, proposte e possibili interventi di potenziamento. I prossimi mesi saranno determinanti per accertare i requisiti di sicurezza, valutare le condizioni per un’eventuale deroga e definire un’organizzazione in grado di garantire la continuità dell’assistenza. Una sfida che riguarda non soltanto l’ospedale dell’Immacolata, ma l’intero territorio del Golfo di Policastro, per il quale la tutela dei servizi sanitari di prossimità continua a rappresentare una priorità. er.no