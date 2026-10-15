Piogge intense e siccità: trattenere l’acqua piovana per adattarsi al clima

Il recupero dell’acqua piovana consiste nel raccogliere la pioggia che cade su tetti e coperture, conservarla in una vasca e impiegarla per gli usi non potabili. Per secoli cisterne e pozzi di raccolta hanno garantito riserve idriche a case di campagna, conventi e interi centri abitati. La stessa logica torna oggi al centro dei progetti edilizi per una ragione legata al clima: la pioggia arriva sempre più spesso concentrata in pochi eventi intensi, separati da lunghi periodi asciutti, e le superfici impermeabili di città e aree produttive la convogliano in fretta verso fognature e fiumi.

Un impianto di raccolta permette di trattenere una parte di quell’acqua nel momento in cui è abbondante, per restituirla alle attività quotidiane nei mesi in cui scarseggia. La raccolta diventa così una forma di adattamento climatico alla scala del singolo edificio, che affianca le grandi opere di accumulo e alleggerisce la pressione sulle fonti di approvvigionamento.

Un Paese piovoso che trattiene poca acqua

La necessità di conservare la pioggia emerge con chiarezza dal bilancio idrico italiano. Secondo l’ANBI, l’associazione che riunisce i consorzi di bonifica, sull’Italia cadono ogni anno oltre 300 miliardi di metri cubi d’acqua, ma le infrastrutture esistenti ne trattengono soltanto l’11%. Nel luglio 2026 il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha messo questo valore a confronto con quello della Spagna, che accumula circa il 32% dell’acqua piovana.

Il nodo riguarda la distribuzione della pioggia nel tempo più che la sua quantità complessiva. Per l’ANBI periodi siccitosi e periodi piovosi si alternano ormai in modo strutturale, e le precipitazioni intense cadono su suoli impermeabilizzati o compattati che ne assorbono solo una parte. Il presidente dell’associazione, Francesco Vincenzi, ha ricordato che il Veneto ha disperso in mare in due mesi un miliardo di metri cubi d’acqua per mancanza di bacini in cui raccoglierla.

Gli effetti si misurano nei mesi più caldi. Nel 2024, rileva l’Istat, oltre un milione di residenti nei capoluoghi di provincia e nelle città metropolitane è stato interessato da misure di razionamento dell’acqua, pari al 5,8% della popolazione di quei comuni, contro i 760mila dell’anno precedente.

Dagli invasi ai tetti: il contributo della raccolta diffusa

Le risposte al deficit di accumulo passano in primo luogo per i grandi invasi, ma una parte del lavoro può essere svolta nel punto in cui la pioggia cade, cioè sugli edifici. Ogni copertura funziona da bacino di raccolta: un tetto di 100 metri quadrati in una zona con 800 millimetri di pioggia l’anno riceve circa 80 metri cubi d’acqua. Una quota di questo volume si perde per evaporazione e con il primo dilavamento della copertura, ma il resto può essere accumulato. Sommando le superfici di condomini, capannoni, centri commerciali e strutture agricole, la raccolta diffusa forma una riserva distribuita sul territorio, disponibile proprio dove serve.

Lo strumento che rende possibile questa riserva è l’impianto di recupero dell’acqua piovana, che intercetta l’acqua che scende dalle coperture, la libera da foglie e detriti, la conserva in una vasca e la rende disponibile per gli usi che non richiedono acqua potabile, dall’irrigazione del verde agli scarichi dei servizi igienici. In questo modo l’acqua caduta durante un temporale resta a disposizione dell’edificio nelle settimane successive, anche quando non piove.

Sul piano normativo la raccolta ha un quadro semplice. L’articolo 96 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, a uso civile o industriale, è libera e non richiede licenza né concessione di derivazione, fermo restando il rispetto delle norme edilizie e antisismiche per la costruzione dei manufatti. Gli impianti rientrano inoltre tra gli impianti idrosanitari disciplinati dal DM 37/2008, con le relative regole di installazione.

Come funziona un impianto di recupero dell’acqua piovana

Dietro la definizione di impianto di recupero c’è un sistema composto da poche parti, ciascuna con un compito preciso. La superficie di raccolta è di norma il tetto dell’edificio: grondaie e pluviali ne convogliano l’acqua verso una tubazione che la porta all’impianto. Prima dello stoccaggio l’acqua attraversa un filtro, che trattiene foglie, sabbia e detriti trascinati dalla copertura. Il passaggio è necessario perché il materiale organico, se finisse nella vasca, si decomporrebbe deteriorando la qualità dell’acqua e potrebbe danneggiare la pompa.

L’acqua filtrata viene conservata nella vasca di accumulo, in genere interrata perché al buio e a temperatura costante si limita la crescita di alghe e batteri. Proprio perché resta sotto terra, la vasca deve resistere al peso del terreno e, sotto le aree di passaggio, a quello dei veicoli, e una delle soluzioni per sopportare questi carichi è il calcestruzzo armato. La vasca deve anche essere a tenuta, cioè non lasciare uscire l’acqua: per questo il calcestruzzo deve risultare compatto e privo di microfessurazioni, le piccole crepe attraverso le quali l’acqua potrebbe disperdersi nel terreno. Entrambe le caratteristiche dipendono da come il calcestruzzo viene prodotto e messo in opera. Nelle soluzioni Gazebo per il recupero dell’acqua piovana, per esempio, compattezza e resistenza alla fessurazione dei serbatoi monoblocco si ottengono con due sistemi di produzione sviluppati dall’azienda: SCC Gazebo System impiega calcestruzzo autocompattante, abbastanza fluido da riempire la cassaforma con il proprio peso senza lasciare vuoti, mentre FRC Gazebo System utilizza calcestruzzo fibrorinforzato, in cui le fibre di polipropilene distribuite nella miscela contrastano la formazione di fessure. In ogni impianto, quando la vasca è piena, l’acqua in eccesso viene scaricata da un troppopieno verso la rete di scarico o in un sistema di dispersione nel terreno.

Il gruppo di pompaggio preleva l’acqua dalla vasca e la invia ai punti di utilizzo. Le tubazioni che la distribuiscono formano una rete separata da quella dell’acquedotto e segnalata come non potabile, così che i due circuiti non entrino mai in contatto e l’acqua piovana non venga usata per bere. Negli edifici in cui l’acqua recuperata alimenta anche i servizi interni, questa rete raggiunge le cassette dei WC e gli altri punti di prelievo attraverso una centralina di distribuzione.

Dagli edifici pubblici alle aziende agricole: dove si usa l’acqua recuperata

Una volta accumulata e rilanciata, l’acqua piovana trova impiego negli usi che la UNI/TS 11445 individua: irrigazione di giardini e aree verdi, alimentazione delle cassette dei WC, lavaggio delle superfici esterne e altri usi non potabili ammessi dalla normativa, a condizione che la rete interna sia separata da quella destinata al consumo umano.

Negli edifici pubblici queste soluzioni sono ormai un requisito di progetto. I Criteri ambientali minimi per l’edilizia, cioè i requisiti ambientali che le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi, sono stati aggiornati con il DM 24 novembre 2025. I nuovi criteri prevedono reti di scarico separate per acque meteoriche, grigie e nere, una rete duale con una linea per i servizi potabili e una per quelli non potabili, e sistemi di raccolta, stoccaggio e riuso della pioggia per l’irrigazione o le cassette dei WC, progettati secondo la UNI/TS 11445. L’obbligo discende dall’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e vale per ogni appalto pubblico di progettazione e lavori, senza soglie minime di importo.

Fuori dall’ambito pubblico, i contesti più adatti sono quelli che uniscono grandi coperture e fabbisogni idrici non potabili elevati. Capannoni industriali e poli logistici dispongono di superfici di raccolta estese e di aree esterne da lavare, mentre aziende agricole, serre e vivai possono destinare l’acqua piovana all’irrigazione, riducendo i prelievi da pozzi e corsi d’acqua. Il tema tocca da vicino il settore primario: secondo l’Istat, nel 2024 oltre il 90% delle aziende agricole italiane ha segnalato difficoltà di irrigazione. Con precipitazioni sempre più irregolari, la capacità di conservare l’acqua caduta nei mesi piovosi entra a pieno titolo tra i requisiti con cui si progetta un edificio o un’azienda.