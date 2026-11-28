Luigi Snichelotto

Immaginiamo tre persone davanti allo stesso capannone. Piero ci entrò a diciott’anni, da apprendista. Oggi ha un’azienda sua e pensa di comprarselo. Patrizia, che manda avanti un reparto, vorrebbe affittarne una parte e mettersi in proprio con due colleghi. Giacomo ha ereditato l’immobile. Fino a un anno fa pensava di poter vivere della rendita. Ora deve vendere, e deve farlo in fretta. Mentre aspettano che arrivi il geometra, Piero ricorda il suo primo stipendio. Patrizia ascolta e fa un conto. Se l’apertura slittasse di tre mesi, con quali soldi pagherebbe le rate? Piero può aspettare che il prezzo scenda. Giacomo ha un patrimonio, ma una scadenza gli detta il prezzo. Patrizia ha un mestiere e un progetto, e forse ha preso un giorno di ferie persino per venire a parlarne. Cambiano, per ciascuno, il costo dell’attesa e la libertà di rifiutare una proposta. È da qui che partirei per capire come si sale, perché si rimane fermi e come si scende. E per domandarci che cosa facciamo, una volta arrivati, della libertà che ci siamo conquistati. Come si sale? Quando uno parte con poco e costruisce un’impresa, il suo merito è spesso nelle intuizioni e decisioni che nessuno ha visto. Imparare un mestiere osservando chi lo sa fare, rinunciare a un guadagno immediato per tenersi un cliente, pagare uno stipendio in un mese in cui gli incassi arrivano tardi. Ci vuole anche giudizio per accorgersi in tempo che l’idea alla quale si è affezionati vada eventualmente cambiata. Tanti imprenditori, attribuiscono molto valore a quella capacità di correggersi. La si esercita quando una scelta ci è già costata denaro e ammettere l’errore ci costa ancora qualcosa. Poi ci sono circostanze che abbiamo contribuito a creare insieme ad altri. Il primo cliente disposto a fidarsi, chi in famiglia copre qualche spesa mentre lavoriamo a un progetto. C’è la fortuna di arrivare in un luogo dove il nostro mestiere, proprio in quel momento, è richiesto. Si può riconoscere tutto questo e rivendicare con pieno diritto la fatica fatta. Il racconto diventa più esatto quando chi ha avuto successo ricorda chi gli permise di riprovare dopo la prima porta chiusa. Di chi ce l’ha fatta conosciamo il nome e ascoltiamo volentieri la storia. Dei compagni che cominciarono con lui sappiamo molto meno. Uno trovò un socio affidabile. Un altro aveva un ordine in mano quando il principale cliente fallì. Un terzo si accorse che avrebbe lavorato meglio da dipendente. Anche lo stipendio di chi lavora in officina, con il tempo per crescere i figli o coltivare i propri interessi, può rappresentare un’idea di riuscita pienamente consapevole. Ma, quanto costa tentare? Torniamo a Patrizia. Sa organizzare i turni, preventivare uno scarto di produzione e capire quando un macchinario sta per fermarsi. Per mettersi in proprio deve presentare un piano in banca, capire quali garanzie le verranno chieste e sostenere le spese dei primi mesi. Se in casa c’è una persona da assistere, va trovata una soluzione anche per le ore che il lavoro le chiederà in più. La banca si domanda se potrà rientrare del prestito. Patrizia si domanda se, in caso di insuccesso, potrà rientrare nella propria vita. Sono domande entrambe ragionevoli, con conseguenze profondamente diverse. C’è chi avrebbe potuto tentare e ha lasciato passare un’occasione per indecisione, per timore o per scarso interesse. C’è chi desiderava provarci e ha dovuto scegliere a quale bolletta dare la precedenza. Vista da fuori, la decisione è identica. Nessuno dei due ha aperto l’impresa. Nella vita di chi doveva decidere, invece, conta persino la possibilità di sbagliare. Un anno speso in un progetto che fallisce può diventare esperienza per chi ha ancora una casa e un reddito su cui contare. Per chi ci ha impegnato tutti i risparmi, lo stesso anno può voler dire altri anni di debiti. Pesano anche le cose che si imparano senza sapere di impararle. In certe famiglie, a tavola si discute di come si presenta un progetto. Altrove si apprende come far durare uno stipendio fino a fine mese. La prima competenza viene riconosciuta facilmente in un colloquio. La seconda può rimanere invisibile anche quando rivela una capacità di amministrare che farebbe comodo a molte aziende. E per desiderare certi mestieri bisogna almeno averli visti da vicino. A volte a renderli pensabili è un insegnante che porta una classe in un laboratorio. Da qui, il mestiere di saper scendere! Giacomo ha ricevuto un bene di valore e l’abitudine di considerarlo una certezza. Le entrate calano gradualmente. Un affittuario se ne va e ne arriva uno che paga meno. Una riparazione viene rimandata e la successiva costa di più. Per mantenere le spese di sempre, Giacomo vende qualcosa che aveva messo da parte suo padre. A ogni passaggio trova una spiegazione plausibile. Tutte insieme, quelle spiegazioni gli impediscono di vedere che sta consumando il patrimonio sul quale conta per il futuro. Quando decide di fare i conti, a decidere per lui è ormai il calendario dei pagamenti. Un declino può cominciare da una malattia o dalla trasformazione del mercato in cui si lavora. Può accelerare per inerzia o vanità. Si spendono gli stessi soldi per il timore che un cambiamento venga scambiato per una sconfitta. In un’azienda di famiglia pesa perfino la soggezione al fondatore. Toccare un prodotto che porta il suo nome significa discutere il modo in cui la famiglia ha sempre inteso il proprio successo. Il figlio può vedere il problema e preferire ancora un anno di quiete a una conversazione difficile. Molte successioni riescono grazie a eredi che si preparano, lavorano altrove e si sottopongono al giudizio di chi conosce il mestiere. Ereditare una fabbrica significa ricevere responsabilità verso chi ha un mutuo e verso fornitori che hanno dato credito. Si può passare la proprietà a un figlio e affidare la direzione a una persona più capace. È una scelta difficile proprio perché introduce in famiglia una domanda che ci viene naturale porre a tutti gli altri. Chi sa fare meglio questo lavoro? Da qui, il ricambio delle generazioni! Proverei a distinguere cinque ordini di ragioni dietro questi movimenti. Ci sono le risorse di partenza, dal patrimonio alla rete di conoscenze. Ci sono le scelte e le capacità che maturano con l’esperienza. Ci sono la scuola, i servizi, il credito e le regole che rendono alcune decisioni praticabili. Ci sono le trasformazioni economiche che aprono mestieri e ne fanno sparire altri. E ci sono gli imprevisti, favorevoli o avversi, che arrivano senza avere letto il nostro curriculum. Sulla stessa persona possono agire tutti e cinque. Il loro peso cambia persino tra fratelli che hanno ereditato la medesima somma. Nel Rapporto annuale 2026 l’Istat ha osservato che, tra gli occupati a trent’anni nati dal 1980 al 1994, il 27,1 per cento apparteneva a una classe occupazionale inferiore a quella della famiglia d’origine e il 25,1 per cento a una classe superiore. Il confronto riguarda la posizione nel lavoro. Se un figlio fa un mestiere diverso dal padre, per capire come vive occorre sapere anche quanto guadagna, che sicurezza ha e quanto gli costa la casa. Il dato aiuta comunque a liberarci dall’idea che il passare delle generazioni porti con sé, da solo, un miglioramento della posizione sociale. Una generazione può entrare nel lavoro mentre si ampliano le professioni qualificate. Quella seguente può avere studiato di più e trovare meno occasioni di usare ciò che ha imparato. L’OCSE rileva difficoltà di movimento a entrambi gli estremi della scala sociale. Chi parte in basso tende a restarci, mentre chi è in alto ha più mezzi per preservare le opportunità dei propri figli. Può esserci un ricambio di persone anche vistoso e, insieme, una forte persistenza dei vantaggi di famiglia. Questione del prezzo del consenso? Teniamo soldi, potere e successo? A volte ci prendiamo pure l’arroganza. Dopo un po’ che le persone si alzano quando entriamo, possiamo finire per pensare che lo facciano tutte per stima. Smettiamo di chiederci chi abbia bisogno del nostro ordine, del nostro appoggio o della prossima firma. Qualcuno può essere davvero grato. Qualcun altro misura ogni parola perché ha già visto che cosa succede a chi ci contraddice. Se poi il prestigio è diventato una ragione per sentirci al sicuro, ogni rifiuto ci sembrerà una minaccia alla posizione conquistata. Che cosa intendiamo, allora, quando diciamo che qualcuno vuole comprarsi tutti? Pensiamo al benefattore che aiuta un’associazione e, qualche mese dopo, dà per scontato che il presidente lo sostenga in una controversia. O a chi fa assumere una persona e poi le ricorda a chi deve il posto, proprio il giorno in cui quella persona vorrebbe contestargli una decisione. Il prezzo può essere già stato pagato e la richiesta può restare sottintesa. Il favore diventa un vincolo quando il destinatario scopre, troppo tardi, che per conservare ciò che ha ricevuto gli conviene rinunciare al proprio giudizio. Dalla parte di chi accetta ci sono motivi diversi. C’è il calcolo di chi sa che dalla vicinanza a una persona potente guadagnerà qualcosa. C’è chi paventa una ritorsione e pensa ai figli. C’è chi è sinceramente riconoscente e fatica a capire dove finisca la gratitudine e cominci l’obbedienza. Metterli tutti sullo stesso piano sarebbe comodo per chi ha più potere. Quanto più costa dire di no, tanto più conta il modo in cui si comporta chi potrebbe punire quel rifiuto. E un gesto molto concreto di rispetto è continuare a far lavorare bene chi ci ha dato torto davanti agli altri. Quando chi dissente comincia a tacere, anche chi comanda paga un prezzo. Le cattive notizie gli arrivano tardi, magari il giorno in cui una delle persone più capaci gli comunica che ha trovato lavoro altrove. La doppia misura della politica, come affermare: «fate come dico e non come faccio» diventa particolarmente grave nella vita pubblica. Pensiamo a chi elogia il merito in un convegno e per una nomina sostiene la persona che gli deve di più. Oppure a chi lascia capire a un imprenditore che una pratica procederebbe più in fretta se imparasse a frequentare le persone giuste. Si acquista influenza facendo passare per cortesia personale quello che dovrebbe funzionare per tutti. Una furbizia che paga finché chi aspetta il proprio turno continua ad aspettare in silenzio. Questo costume può attecchire in qualunque schieramento. Lo si combatte giudicando le singole decisioni con criteri che accetteremmo se a governare fossero gli avversari. Chi ha proposto il nome? Quali competenze sono state valutate? Chi trae beneficio da una deroga? Si può consultare una decisione e capirne la motivazione senza telefonare a qualcuno? L’ipocrisia prospera quando pretendiamo risposte precise da chi ci è lontano e ci accontentiamo delle intenzioni dichiarate da chi ci è vicino. Qui l’esame riguarda anche noi, a cominciare dalla volta in cui una scorciatoia farebbe comodo a nostro figlio. Un incarico politico finisce. Le nomine, i contratti e le abitudini che ha prodotto possono durare molto più a lungo. Per questo darei valore a controlli che funzionino anche durante il mandato, a criteri pubblicati prima delle selezioni, alla dichiarazione degli interessi in gioco e all’astensione quando si decide su un vantaggio proprio o di persone vicine. A un cittadino che contesta un provvedimento serve una risposta motivata in tempi ragionevoli. Altrimenti il diritto al reclamo resta più accessibile a chi può pagare un professionista e aspettare. Una ricchezza che circola, che cosa vuol dire, in concreto, la sua diffusione? A una ragazza di provincia può servire un collegamento che le permetta di frequentare un corso e rientrare a casa a fine giornata. A un padre serve sapere chi si occuperà del bambino quando comincia il turno. Per entrambi conta poter affrontare un mese difficile senza vendere gli strumenti con cui lavorano. In questi casi un servizio pubblico accresce le possibilità di scelta e fa risparmiare una spesa che pesa molto di più su un reddito basso. Possiamo giudicarlo contando quante persone riescono davvero a usarlo quando ne hanno bisogno. Imprenditori e lavoratori possono concordare in anticipo come riconoscere il contributo di chi lavora, quando i risultati dell’impresa migliorano. Occorrono indicatori comprensibili e conti che si possano discutere. La continuità dell’impresa interessa entrambe le parti. Proprio per questo, quando i margini si assottigliano, ha senso discutere con dati condivisi di investimenti, orari e formazione. Una trattativa guadagna serietà quando tutti sanno che cosa potranno verificare l’anno dopo. Per chi ha un progetto e poche garanzie, comuni, banche e associazioni d’impresa possono sperimentare strumenti concreti. Laboratori condivisi con affitti sostenibili, garanzie parziali per investimenti valutati sul progetto, apprendistati retribuiti che portino a un mestiere riconoscibile. Con risorse limitate, fisserei prima i criteri di accesso, i costi e una data per valutare gli esiti. Quante attività sono ancora in piedi a distanza di due anni? Quanti apprendisti hanno trovato un lavoro coerente con ciò che hanno imparato? Il denaro speso dice quanto abbiamo impegnato. Sono queste risposte a dirci se abbiamo aperto una possibilità. Anche le imposte e le agevolazioni meritano questo metro. Una soglia costruita male può far perdere in una volta sola un aiuto a chi guadagna qualche euro in più. Una rendita protetta da una regola scritta su misura può durare anni e costare a tutti sotto forma di prezzi più alti o di minori occasioni per chi vorrebbe entrare. Si può partire da casi così, pubblicare chi beneficia delle agevolazioni per categorie e con quali risultati, correggere le soglie che scoraggiano la crescita del reddito e rivedere i vantaggi che hanno esaurito la loro funzione. Il dissenso sulla spesa rimane legittimo e può diventare più preciso. Una democrazia liberale ha bisogno che una cattiva stagione lasci aperta la possibilità di rimettersi in piedi, anche a chi ha perduto una posizione agiata. Imprenditori, sindacati e amministrazioni possono cominciare dalle difficoltà che conoscono tutti e che nessuno risolve da solo, come la formazione necessaria alle imprese di un territorio o gli orari dei servizi per chi lavora su turni. Tornerei al capannone. Piero presenta un’offerta, Giacomo la valuta, Patrizia porta a una banca il suo progetto. Forse sceglierà di restare dov’è, perché i conti ancora non tornano. Mi importa che possa arrivare a quella decisione avendo avuto una possibilità concreta di provarci. E se un giorno affitterà quel reparto da Piero, mi piacerebbe che potesse discutere con lui con la stessa libertà che aveva prima di ricevere le chiavi.