Michelangelo Russo

Questi ancora non hanno capito che aria tira sulla protezione dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio artistico e dell’identità territoriale di Salerno. E’ notizia di questi giorni che qualche avventuroso personaggio sta pensando di riproporre le gabbie dei tonni rossi tra Cetara e Salerno. Per ora, pare che sia stata ancorata solo una boa di osservazione per lo studio delle correnti e della compatibilità di un progetto di allevamento del tonno rosso. E’ chiaro che qualcuno sta coltivando progetti di interventi industriali in zona che dovrebbe essere inviolabile. Per i pesci, è già successo nel 2007. Il tentativo arrivò a buon punto, tanto che i gabbioni furono installati al largo tra Salerno e Cetara, salvo poi a finire sequestrati l’anno successivo per scadenza della concessione. Già allora ci fu una levata di scudi sia da parte dei Comuni confinanti con Cetara, sia da parte delle associazioni ambientaliste. Ma la lezione forse non è bastata. A Cetara qualcuno ci riprova con le gabbie. Sconcerta la determinazione di certi politici e imprenditori che veramente sono convinti di avere a che fare con incompetenti nelle istituzioni e nella compagine sociale. Cetara ha avuto quest’anno la stangata tra capo e collo del sequestro della spiaggia, devastata da un assurdo ripascimento del tutto illegale, e devastante, effettuato in barba alle prevedibili reazioni dei cetaresi e non. Risultato: il sequestro immediato, da parte di una Procura e di una Capitaneria di Porto, come prevedibile, immediatamente efficienti e commendevoli. I proclami giubilanti del Sindaco di Cetara, dopo il dissequestro temporaneo, sono stati clamorosamente azzittiti ventiquattro ore dopo. Per le gabbie dei tonni, qualora ancora qualcuno sperasse nella disattenzione delle istituzioni, accadrà verosimilmente lo stesso. Greenpeace è già stata vittoriosa, alla grande, per le gabbie del 2007-8. Questo significa che esistono trincee democratiche combattive che non fanno sconti alle arroganze politico-affaristiche. Del resto, la storia recentissima dell’ultimo anno sta dimostrando quanto siano efficienti i gruppi di resistenza dei cittadini di fronte alle speculazioni a danno dell’ambiente e della vivibilità. La rivolta dei 180 sottoscrittori della denunzia per la vendita di Foce Irno ha raggiunto un primo punto fermo, sacramentato comunque dalla Procura della Repubblica nell’atto di richiesta di archiviazione. Per il P.M. la procedura di diversa destinazione urbanistica dell’area fu illegittima per violazione di legge, anche se non impugnata. Ma questo non vuole dire nulla, perché il vincolo statale è rimasto vivo. Non appena sarà rilasciato il permesso a costruire sull’area, è sicuro che tale nuovo atto sarà impugnato dal comitato dei cittadini (perché il permesso a costruire è l’atto concretamente lesivo degli interessi legittimi dei cittadini del quartiere) dinanzi al TAR, per violazione di legge. E lì i cittadini di Salerno vinceranno con certezza. Dal pari, si ricorda che le cronache cittadine degli ultimi giorni hanno riportato lo sconcerto dei denunzianti del quartiere Torrione sulle presunte illegittimità del permesso a costruire un mostro di otto piani sul suolo dell’ex Convitto Sacro Cuore. Una speculazione edilizia imponente che ha rotto la omogeneità urbanistica dell’unico quartiere di Salerno edificato, negli anni ’50, a misura d’uomo; con edifici bassi, distanze tra i fabbricati, cortili e spazi verdi ben lontani dalle raccapriccianti mostruosità urbanistiche degli anni ’60 e ’70 di Torrione e Mercatello. L’indignazione dei cittadini ha riguardato la discutibile scelta operativa della PM, che ha affidato l’indagine urbanistica sui presunti abusi proprio all’ufficio del Comune da cui è partito il permesso a costruire. Nell’opposizione alla richiesta di archiviazione fatta dal PM, c’è la speranza di una marcia indietro della Procura che porti a più riflessive scelte credibili. Viene il paragone con quanto emerso dalla trasmissione Report di sabato sera 21 novembre. Una platea di spettatori attonita ha appreso che sullo scandalo degli ammanchi miliardari di Monte Paschi Siena la pur insigne Procura di Milano, guidata da Francesco Greco, aveva chiesto l’archiviazione sulla base di una consulenza di cui un estensore era sospettato di legami con una controllata di MPS. Consulenza giudicata, a dir poco, approssimativa e inconcludente dal GIP Guido Salvini, notissimo e prestigioso magistrato, che respinse la richiesta di archiviazione, disponendo una diversa perizia, che portò ad evidenziare un ammanco di 11 miliardi. Per cui rinvio a giudizio. Di conseguenza, grande scorno per la Procura di Milano, con antipatiche dicerie conseguenti. Ecco, tutto questo per dire che quando ci sono in ballo interessi collettivi, di intuitivo spessore, l’opera degli investigatori non può prescindere da valutazioni critiche, che non possono essere affidate alla sensibilità di un singolo operatore. Perché scelte, affrettate e non consapevoli degli spessori e della posta, non possono avere aspetti criticabili nella lettura tecnica che le denunzie collettive stanno ormai sapendo fare. Gli accorpamenti di cittadini scossi da prospettive di danno per il loro habitat stanno crescendo, nel territorio di Salerno. La questione del Porticciolo di Pastena presto esploderà, verosimilmente, quando verranno fuori le carte progettuali. Questo perché il popolo, come prima detto, sta imparando a leggerle, le carte. Ed è difficile, sempre più, farlo fesso.