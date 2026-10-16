Salerno hub turistico d’eccellenza

Prosegue con il consueto successo la partecipazione del Comune di Salerno al TTG Travel Experience 2026, uno degli appuntamenti di riferimento del panorama fieristico internazionale, in programma fino al 16 ottobre. L’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, che ha guidato la delegazione di operatori turistici salernitani, ha presentato l’inestimabile patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Salerno. Cerniera ideale e strategica tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana e tra i meravigliosi siti archeologici di Pompei e Paestum, la città si impone sempre di più come hub di soggiorno e destinazione autonoma di eccellenza, capace di coniugare la millenaria storia della sua Scuola Medica e dei suoi monumenti più belli e conosciuti, alla bellezza mozzafiato delle sue spiagge e alla modernità delle sue opere di grande architettura contemporanea. Senza dimenticare, ovviamente, il patrimonio enogastronomico: il gusto inconfondibile delle tante eccellenze del territorio è stato tra i protagonisti più apprezzati da centinaia tra tour operator, buyer, giornalisti di settore e visitatori che hanno affollato nei giorni della fiera lo stand allestito, così come nelle ultime edizioni, in condivisione con il Comune di Vietri sul Mare, nell’ottica di una promozione territoriale più vasta ed integrata. Un focus centrale è stato dedicato al sistema dei trasporti, che rende oggi Salerno una delle mete più accessibili del Mezzogiorno. L’aeroporto, che vede crescere costantemente i suoi numeri e l’interesse di viaggiatori e compagnie aeree, si prepara ad un ulteriore slancio nel mese di novembre e nel 2027 con un forte incremento di tratte nazionali ed estere; le Vie del Mare nella stagione estiva hanno consentito ad oltre un milione di passeggeri di dirigersi dal capoluogo verso le due costiere; le crociere nel 2026 hanno fatto registrare una forte impennata fino a 177 scali e quasi 400.000 passeggeri con una previsione 2027 di rialzo fino a 253 scali e 500.000 passeggeri; e poi l’Alta Velocità che garantisce collegamenti diretti e frequenti con le principali città italiane ed europee: Salerno, complice anche la sua posizione geografica al centro di alcune delle più conosciute mete turistiche al mondo, è oggi un vero e proprio hub turistico di eccellenza del Mediterraneo. Si è parlato in particolare di trasporti integrati, ma anche dei numeri e delle prospettive future del boom turistico di Salerno, nel corso del panel “Salerno e Vietri: tra mare e cultura, luci e ceramica”, che si è tenuto presso il Padiglione della Regione Campania nella giornata centrale della fiera, giovedì 15 ottobre. Al momento di confronto, insieme all’Assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e al Consigliere delegato al Turismo del Comune di Vietri sul Mare Vittorio Mendozzi, hanno partecipato il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, autorevoli esponenti del mondo crocieristico e dei trasporti via mare, le associazioni di categoria. Coinvolta anche l’Università di Salerno con un progetto che coinvolgerà Unisa, Comune, Gruppo Stratego per far vivere un’esperienza immersiva mettendo al centro dell’attenzione la competizione tra studenti di circa venti atenei italiani ed esteri. Il TTG di Rimini è stato anche la vetrina ideale per illustrare il fitto cartellone degli eventi in programma. Accanto alla ormai storica e attesissima kermesse invernale delle Luci d’Artista, che a partire dal mese di novembre trasformerà la città in un museo a cielo aperto di opere d’arte luminosa, sono state presentate le principali iniziative culturali previste nel corso del 2027, pensate per garantire un flusso turistico costante durante tutto l’anno. “Stiamo vivendo giornate entusiasmanti al TTG Rimini, un appuntamento chiave del mondo fieristico – dichiara l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara – dove Salerno si è confermata come una delle mete più attrattive e dinamiche del panorama turistico nazionale e internazionale. In questi giorni di intenso lavoro e di fitti incontri B2B, abbiamo registrato un interesse da parte dei buyer di ogni parte d’Italia e del mondo per la nostra destinazione. Il brand Salerno cresce e si consolida, grazie al suo patrimonio storico e paesaggistico inestimabile, grazie al suo posizionamento di crocevia di autentiche perle del turismo, grazie ad un sistema di trasporti che ne fa un hub strategico, grazie al lavoro di promozione che da anni, in sinergia con le altre istituzioni, portiamo avanti nei più importanti appuntamenti fieristici. Gli entusiastici riscontri ottenuti a Rimini ci danno ulteriore slancio e ci dicono che siamo sulla strada giusta: Salerno è ormai una destinazione protagonista del turismo internazionale. Siamo pronti a vivere un altro straordinario momento con la nuova edizione di Luci d’Artista che attirerà in città centinaia di migliaia di visitatori ed un’altra stagione di record e di sviluppo economico per tutta la nostra comunità”. La partecipazione al TTG di Rimini rappresenta la prima tappa di un fitto calendario di promozione internazionale che vedrà il Comune di Salerno presente nei prossimi mesi alle principali fiere mondiali: il WTM di Londra, il FITUR di Madrid e la BIT di Milano.