Roma, è morto il 27enne vittima di un agguato a maggio su via Ostiense a Vitinia

(Adnkronos) – È morto questa mattina il 27enne egiziano, rimasto gravemente ferito lo scorso 11 maggio in un agguato nella zona di Vitinia, a Roma. Il 27enne era in auto su via Ostiense quando era stato affiancato da un altro veicolo dal quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco che lo avevano raggiunto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma era poi stato successivamente trasferito in una struttura di lunga degenza a Guidonia Montecelio. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stata messa a disposizione dei familiari. Sull'omicidio sono in corso le indagini dei Carabinieri di Ostia.

