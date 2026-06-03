Suora imbocca l’autostrada contromano sulla Napoli-Salerno

Attimi di paura oggi lungo l’autostrada Napoli-Salerno, dove una tragedia è stata evitata per un soffio grazie al tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato. Una donna, una suora alla guida di una utilitaria, ha infatti imboccato contromano la carreggiata in direzione Napoli, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri automobilisti.

La vettura è stata notata da un’auto civetta della Polizia che stava percorrendo la corsia opposta. A bordo viaggiavano il sovrintendente capo Gabriele Ragucci e il primo dirigente Dario Mongiovì, che si sono immediatamente resi conto del grave pericolo.

I due poliziotti hanno attivato sirene e lampeggianti, cercando di allertare gli automobilisti in transito e di rallentare il traffico per evitare possibili collisioni frontali. Dopo alcuni tentativi e una delicata manovra di sicurezza, sono riusciti a raggiungere e fermare l’utilitaria.

All’interno dell’auto si trovava una religiosa visibilmente disorientata. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata in stato confusionale e stava ascoltando il Rosario alla radio mentre percorreva il tratto autostradale.

Una volta bloccato il veicolo, gli agenti hanno richiesto l’intervento della Polizia Stradale, dei tecnici di ANAS e del personale sanitario del 118. La suora è stata affidata ai soccorritori per le valutazioni mediche del caso.