Ue: da Parlamento primo si a revoca immunita’ Martusciello

Con 14 voti a favore, 11 contrari e nessun astenuto, la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (Juri) ha votato il primo ok alla revoca dell’immunita’ per Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera. Il voto arriva dopo la richiesta della procura federale belga sullo scandalo Huawei che ha colpito l’Eurocamera nel 2025, con accuse di corruzione e lobbing. Il voto decisivo spettera’ ora a Strasburgo, che si dovra’ pronunciare in sessione plenaria.