Si ribalta col furgone, muore sull’Aversana

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. In tarda mattinata lungo l’Aversana – nel territorio di Pontecagnano Faiano, al confine con Battipaglia – un uomo di 30 anni di Casalbuono è morto in un incidente.

Stando ad una prima ricostruzione, il camioncino sul quale viaggiava si sarebbe ribaltato. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i soccorsi dei sanitari del Vopi, intervenuti sul luogo della tragerdia.

Sopravvissuto invece l’altro occupante del mezzo. La carreggiata è stata chiusa, sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica della tragedia, l’ennesima che ha funestato le strade della provincia di Salerno.