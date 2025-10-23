Lituania, la denuncia: "Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo" - Le Cronache
Lituania, la denuncia: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”
Lituania, la denuncia: "Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo"

Lituania, la denuncia: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”

(Adnkronos) – "Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell'integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l'importanza di rafforzare la difesa aerea europea". Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social. "Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell'ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi". 
